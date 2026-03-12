المركزي السعودي يرخص لشركة وكاد الحلول للوساطة الرقمية

المجالس الرمضانية.. تقليد أصيل يعزز التلاحم الاجتماعي في المجتمع السعودي هيئة المياه لملاك محطات تعبئة المياه: بادروا بالحصول على الترخيص قبل انتهاء المهلة طرق تجنب أعراض الجهاز الهضمي في رمضان فيصل بن بندر يوجّه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر SVC تستثمر 4.5 مليارات ريال.. وتعزز محافظة السعودية على صدارة المنطقة في الاستثمار الجريء ارتفاع أسعار النفط سلمان للإغاثة يوزع 500 سلة غذائية في النيل الأبيض السودانية تسليم 15 مليون شحنة بريدية خلال 20 يومًا من رمضان استهداف قاعدة إيطالية في أربيل دوريات الأمن بالرياض تضبط 4 مقيمين لممارستهم التسول
أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) الترخيص لشركة “وكاد الحلول للوساطة الرقمية” لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل في المملكة.
يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وأكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخص لها أو المصرح لها من قبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك بزيارة الموقع الإلكتروني.