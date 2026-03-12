Icon

المركزي السعودي يرخص لشركة وكاد الحلول للوساطة الرقمية

الخميس ١٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٤٦ مساءً
المركزي السعودي يرخص لشركة وكاد الحلول للوساطة الرقمية
المواطن - واس

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) الترخيص لشركة “وكاد الحلول للوساطة الرقمية” لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل في المملكة.

يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وأكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخص لها أو المصرح لها من قبل “ساما”، ويمكن التحقق من ذلك بزيارة الموقع الإلكتروني.

