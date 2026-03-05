المعتمرون ينعمون بالسكينة والطمأنينة وسط خدمات جليلة لراحتهم

ينعم المعتمرون وقاصدو المسجد الحرام بأجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والطمأنينة، في ظل منظومة متكاملة من الخدمات التي تُقدَّم لهم داخل أروقة الحرم وساحاته، بهدف تسهيل أداء المناسك وتوفير أقصى درجات الراحة للزوار والمعتمرين.

وتعمل الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن على مدار الساعة لتنظيم حركة الطائفين والمصلين في صحن المطاف والممرات المؤدية إليه، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة والتعقيم، وتوفير عربات التنقل لكبار السن وذوي الإعاقة، بما يضمن أداء الشعائر في بيئة منظمة وآمنة.

كما تشمل الجهود تقديم خدمات إرشادية بعدة لغات لمساعدة المعتمرين على الوصول إلى المواقع المختلفة داخل المسجد الحرام، إضافة إلى انتشار فرق التطوع والإرشاد لتقديم الدعم والمساعدة عند الحاجة.

وتسهم هذه الجهود المتكاملة في تعزيز تجربة المعتمرين والزوار، وتوفير أجواء روحانية تساعدهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، بما يعكس العناية الكبيرة التي توليها المملكة بخدمة ضيوف الرحمن وتيسير عباداتهم.