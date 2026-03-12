الملك سلمان وولي العهد يعزيان سلطان عُمان في وفاة السيد فهد آل سعيد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في وفاة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد -رحمه الله-.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لجلالتكم ولشعب سلطنة عُمان الشقيق ولأسرة الفقد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، في وفاة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد -رحمه الله-.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد -رحمه الله- وأبعث لجلالتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.