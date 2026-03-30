المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ مشروع زيادة كفاءة الإمداد المائي بالمدينة المنورة بـ60 مليون ريال

الإثنين ٣٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٦ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شركة المياه الوطنية، عن انتهائها من تنفيذ مشروع الخطوط الناقلة الذي يعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية المائية في المدينة المنورة، بتكلفة (60) مليون ريال، مُحققةً بذلك نقلة نوعية في كفاءة الإمداد المائي في المنطقة وخدمة زوار المدينة المنورة بما يضمن تحسين جودة الحياة.
وأوضحت الشركة أن المشروع يستهدف استقرار الضغوط المائية وزيادة تدفقات المياه لأحياء غرب المدينة المنورة، وربط منظومة خزانات جنوب المدينة بالشبكة العامة، وخدمة زوار المسجد النبوي الشريف ودور الإيواء، ومسجد الميقات والمنطقة المحيطة به، وقد شملت الأعمال تمديد خطوط ناقلة بطول يبلغ (10) كيلو مترات، لتشكل شريانًا حيويًا يغذي التوسعات العمرانية الجديدة.
وأضافت أن المشروع يأتي ليخدم ما يزيد على (137) ألف مستفيد، موزعين على عدة أحياء ومناطق إستراتيجية تشمل المناطق السكنية: (العزيزية، القصواء، عروة، أبو بريقاء، الدعيثة، حمراء الأسد، حي الميقات)، والمناطق اللوجستية والتوسعات: (المنطقة الصناعية، طريق الهجرة، ذو الحليفة، جماء أم خالد، إضافة إلى حيي الحساء وأبو مرخة ودور الإيواء).
وأكدت أن هذا المشروع حقق العديد من الأهداف الإستراتيجية للشركة حيث سيسهم في رفع كفاءة التدفقات المائية لمناطق “الدعيثة العزيزية”، وضمان استدامة المياه في المخططات العمرانية غرب المدينة إضافة إلى تحسين تجربة العميل من خلال استقرار الضغوط وضمان وصول المياه على مدار الساعة.
وأشارت الشركة إلى مضيها قدمًا في تحديث البنية التحتية لقطاع المياه، بما يتماشى مع رؤية المملكة في الارتقاء بجودة الخدمات وتلبية متطلبات النمو السكاني المتسارع في طيبة الطيبة.

