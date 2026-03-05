النيابة الليبية تحدد 3 متهمين فى قضية مقتل سيف القذافي

انخفاض أسعار النفط مع احتمال تدخل أميركا في سوق العقود الآجلة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غانا خطيب المسجد الحرام: أدركوا العشر الأواخر من رمضان وبادروا فالخير مفسوح والأعمال بالخواتيم بئر الفُقير.. معلم تاريخي يروي قصة نبوية ويعزز التجربة الثقافية في المدينة المنورة ولي العهد يتلقى اتصالات هاتفية من ولي العهد الكويتي ورئيسي فلسطين وجيبوتي خطيب المسجد النبوي: اغتنموا العشر الأواخر من رمضان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاث مسيّرات شرق الرياض اعتراض وتدمير مسيَّرة شرق محافظة الخرج متحدث وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة بالمنطقة الشرقية خشوع واطمئنان.. لقطات مباشرة من المسجد الحرام ليلة 17 رمضان
حددت النيابة العامة الليبية هويات ثلاثة أشخاص متورطين في جريمة قتل سيف الإسلام القذافي، داعيا جهات الاختصاص إلى ضبطهم وإحضارهم لعرضهم أمام النيابة العامة الليبية.
وقال مكتب النائب العام الليبي في بيان له النيابة العامة الليبية حددت مُرتكبوا واقعة قتل المواطن سيف الإسلام القذافي له بعد ترصده؛ موضحا أن المتهمين حاصروا المجني عليه وسددوا بنادقهم الرشاشة نحوه.
أشارت النيابة العامة الليبية انها استمعت إلى شهادات من توافروا على معلومات حول الواقعة وما لابسها من ظروف؛ ثم أمضى إطار الدعم الفني مخطط تتبُّع نشاط المشتبهين، وتحركاتهم قبل ارتكاب الواقعة وعقب اكتمال مادّياتها؛ وأخذ الإطار الفني في تحليل الدلائل والقرائن والروابط الناتجة عن معاينة الأمكنة المتعلقة بمحل الجريمة.
اضافت النيابة الليبية: تكلل الاستدلال بتعيين مكان اجتماع المشتبهين؛ وزمان انصرافهم إلى محل واقعة القتل وارتكابها؛ وتحديد السيارات الآلية التي استعملها المشتبهون في انتقالهم والطريق التي سلكوها؛ وتعريف هُويات ثلاثة مشتبهين؛ فأمرت النيابة العامة الليبية بضبطهم ثلاثتهم وإحضارهم.