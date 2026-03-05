Icon

النيابة الليبية تحدد 3 متهمين فى قضية مقتل سيف القذافي

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٠٠ صباحاً
النيابة الليبية تحدد 3 متهمين فى قضية مقتل سيف القذافي
المواطن - فريق التحرير

حددت النيابة العامة الليبية هويات ثلاثة أشخاص متورطين في جريمة قتل سيف الإسلام القذافي، داعيا جهات الاختصاص إلى ضبطهم وإحضارهم لعرضهم أمام النيابة العامة الليبية.

وقال مكتب النائب العام الليبي في بيان له النيابة العامة الليبية حددت مُرتكبوا واقعة قتل المواطن سيف الإسلام القذافي له بعد ترصده؛ موضحا أن المتهمين حاصروا المجني عليه وسددوا بنادقهم الرشاشة نحوه.

قضية مقتل سيف القذافي

أشارت النيابة العامة الليبية انها استمعت إلى شهادات من توافروا على معلومات حول الواقعة وما لابسها من ظروف؛ ثم أمضى إطار الدعم الفني مخطط تتبُّع نشاط المشتبهين، وتحركاتهم قبل ارتكاب الواقعة وعقب اكتمال مادّياتها؛ وأخذ الإطار الفني في تحليل الدلائل والقرائن والروابط الناتجة عن معاينة الأمكنة المتعلقة بمحل الجريمة.

اضافت النيابة الليبية: تكلل الاستدلال بتعيين مكان اجتماع المشتبهين؛ وزمان انصرافهم إلى محل واقعة القتل وارتكابها؛ وتحديد السيارات الآلية التي استعملها المشتبهون في انتقالهم والطريق التي سلكوها؛ وتعريف هُويات ثلاثة مشتبهين؛ فأمرت النيابة العامة الليبية بضبطهم ثلاثتهم وإحضارهم.

 

 

