الهيئة العامة للنقل تنفذ 121 ألف عملية فحص وترصد 25 ألف مخالفة

نفَّذت الهيئة العامة للنقل خلال الفترة (5 – 11) من شهر رمضان الجاري أكثر, (121,634) عملية فحص نتج عنها رصد (25,383) مخالفة وحجز (854) مركبة مخالفة بمعدل امتثال بلغ (79%)، في عددٍ من مناطق المملكة وتحديدًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ لضمان تقديم خدمات نقل آمنة وذات جودة عالية لضيوف الرحمن والمستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن هذه الحملات الرقابية تهدف إلى التحقق من جودة خدمات النقل العام، وفحص الحالات الفنية للمركبات، وضبط المخالفات المرتبطة بممارسة نشاط نقل الركاب غير النظامي “الكدادة”؛ بما يسهم في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة المعتمدة، وتعزيز التنافسية في القطاع، وتقديم خدمات نقل تلتزم بجميع معايير السلامة.

جهود الهيئة العامة للنقل

وأكَّدت أن المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية خلال شهر رمضان شملت عدم تقيد السائقين بالزي المعتمد وتشغيلهم دون بطاقة تشغيل، وعدم استيفاء المركبات لمتطلبات السلامة، إلى جانب عدم التزام سائقي مركبات الأجرة بتشغيل عداد الأجرة، وقيام الأفراد بالأعمال التحضيرية لنقل الركاب على سياراتهم الخاصة “الكدادة”.

وبحسب النشرة الإحصائية، نفَّذت فرق الرقابة في منطقة مكة المكرمة نحو (64,381) عملية فحص، و(16,208) مخالفات بمعدل امتثال (85%)، كما جرى حجز أكثر من (685) مركبة مخالفة للأنظمة والاشتراطات الفنية.

وتوزعت الفرق الرقابية في عددٍ من مواقع منطقة مكة المكرمة أبرزها، مناطق الشميسي النموذجي والقديم، والنوارية، والكعكية، إضافة إلى محطات عدة منها محطة قطار الحرمين، ومحطات النقل المجاورة لمسجد الحرام، ومطار الملك عبدالعزيز، ومطار الطائف وغيرها للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة في أنشطة النقل.

أما منطقة المدينة المنورة، فبلغت عمليات الفحص فيها أكثر (18,262) نتج عنها رصد (4,200) مخالفة وحجز (136) مركبة مخالفة بمعدل امتثال وصل إلى (85%)، وتمركزت فرق الرقابة في عدد من المواقع منها المنطقة المركزية، ومحطة الحافلات، ومسجد الميقات وقباء، ومحطة قطار الحرمين، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، ومطار ينبع.

وعلى صعيد المناطق الأخرى، نفذت الفرق الرقابية التابعة للهيئة أكثر من (39) ألف عملية فحص في عدد من مناطق المملكة منها الرياض, والشرقية، وتبوك، وحائل، وغيرها، أسفرت عن رصد (4,980) مخالفة، وحجز (33) مركبة مخالفة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح، ورفع مستوى السلامة وجودة الخدمات في مختلف أنشطة النقل.