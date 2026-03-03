الوكالة الذرية تؤكد تضرر منشأة نطنز النووية الإيرانية ولا آثار إشعاعية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، تعرض مباني المدخل في مجمع منشأة نطنز النووية الإيراني لأضرار جزئية، وذلك استنادًا إلى صور أقمار صناعية حديثة أظهرت آثار قصف خلال اليومين الماضيين، في ظل التصعيد العسكري المستمر.

وأوضحت الوكالة، في بيان نشرته عبر منصة X، أنها اعتمدت على أحدث الصور المتاحة، والتي أكدت وقوع أضرار في مباني مدخل محطة نطنز لتخصيب الوقود النووي الواقعة تحت الأرض.

وأضافت أن المعطيات الحالية لا تشير إلى حدوث آثار إشعاعية نتيجة هذه الأضرار، كما لم يتم رصد أي تأثير إضافي على المحطة نفسها، التي سبق أن تعرضت لأضرار جسيمة خلال هجمات وقعت في يونيو الماضي.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الجهات الدولية متابعة الوضع الميداني عن كثب، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على معايير السلامة النووية وتفادي أي تداعيات إشعاعية محتملة.