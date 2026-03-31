امتيازات رقمية جديدة من ديوان المظالم لكبار السن وذوي الإعاقة

أعلن ديوان المظالم -ممثلًا في مركز إدارة العمليات القضائية- عن إضافة عددٍ من الامتيازات لصالح مستفيدي منصة مُعين الرقمية والبوابة الرقمية وخدمات التواصل من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث منحت الامتيازات الحديثة الأولوية لكبار السن في خدمات المستفيدين والمساعدات التعريفية والذكية لمن تجاوزت أعمارهم خمسةً وستين عامًا، شريطة الإفصاح عن ذلك وإثباته.

امتيازات عديدة

وتضمّن الإعلان عددًا من الامتيازات التي توفّرها بوابة ديوان المظالم ومنصة مُعين الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة، تمثلت في مجموعة من الأدوات الرقمية المساعدة، التي تشمل تكبير حجم الخطوط وتخصيص الشاشة والألوان، إضافةً إلى أداة (إشارات) التي تتيح للصم الترجمة بلغة الإشارة، بما يمكّنهم من الاستفادة من خدمات التقاضي بأنفسهم عند اختيار خيار (هل الطرف من الصم) أثناء تقديم الدعوى.

وتأتي هذه الامتيازات الحديثة عبر منصة معين الرقمية وجميع الخدمات المعرفية والإجرائية في بوابة ديوان المظالم الرقمية ضمن مساعيه الدائمة لتحسين تجربة المستفيدين وتيسير إجراءات التقاضي، كما تتيح المجال لتطوير الخدمات وتحديثها من خلال تبنّي الأفكار الابتكارية من داخل منظومة القضاء الإداري وخارجها، وفي هذا السياق، خُصِّص أحد محوري «هاكاثون ذكاء القضاء» الذي نُفِّذ في فبراير الماضي لتطوير تجربة المستفيدين، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة، تحقيقًا لمستهدفات الريادة في القضاء الإداري إقليميًا وعالميًا.