انتهاء عملية فصل التوأم الصومالي الملتصق “رملا ورحمة”

أكد رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، د. عبد الله الربيعة، أنه تم الانتهاء من عملية فصل التوأم الصومالي رملا ورحمة منذ دقائق وحالتهما مستقرة، ويتبقى ثلاث مراحل ومن المتوقع أن يستغرق إكمال العملية قرابة 3 ساعات، وفق ما نقلت الإخبارية.

وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بدأ الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة بقيادة معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ظهر اليوم، عملية فصل التوأم الملتصق الصومالي “رحمة ورملا” في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.