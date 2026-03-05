Icon

اعتراض وتدمير مسيَّرة شرق محافظة الخرج Icon متحدث وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة بالمنطقة الشرقية Icon خشوع واطمئنان.. لقطات مباشرة من المسجد الحرام ليلة 17 رمضان Icon ميادين التطوع.. “فتيات الكشافة” في خدمة المعتمرين Icon تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة Icon وظائف هندسية شاغرة بـ شركة سابك Icon وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية Icon وظائف شاغرة في مجموعة التركي Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية Icon وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

انتهاء عملية فصل التوأم الصومالي الملتصق “رملا ورحمة”

الجمعة ٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
انتهاء عملية فصل التوأم الصومالي الملتصق “رملا ورحمة”
المواطن - فريق التحرير

أكد رئيس الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، د. عبد الله الربيعة، أنه تم الانتهاء من عملية فصل التوأم الصومالي رملا ورحمة منذ دقائق وحالتهما مستقرة، ويتبقى ثلاث مراحل ومن المتوقع أن يستغرق إكمال العملية قرابة 3 ساعات، وفق ما نقلت الإخبارية.

وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، بدأ الفريق الطبي والجراحي التابع للبرنامج السعودي للتوائم الملتصقة بقيادة معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ظهر اليوم، عملية فصل التوأم الملتصق الصومالي “رحمة ورملا” في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني في الرياض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد