اندلاع حريق بمحطة كهرباء في الكويت جراء سقوط شظايا مسيرة

قالت وزارة الكهرباء الكويتية، إن شظايا طائرة مسيّرة تسببت في اندلاع حريق محدود بخزان وقود محطة الصبية للقوى الكهربائية بالبلد.

ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، فجر الاثنين، رصد 5 طائرات مسيرة معادية تعاملت معها منظومات الدفاع الجوي، وتمكّنت من تدمير 2 منها، في حين استهدفت 3 محيط مطار الكويت الدولي؛ ما أدى إلى انفجار خزانات الوقود.

وقال العقيد الركن سعود العطوان، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان مع ساعات الصباح الأولى يوم الاثنين، إن طائرة مسيّرة أخرى استهدفت مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأسفر ذلك عن أضرار مادية.

من جهته، أفادت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، فجر الاثنين، بأن منظومة الدفاع الجوي رصدت 7 صواريخ باليستية معادية، تمكنت من اعتراض وتدمير عدد 3 منها، و4 لم يتم التعامل لكونها خارج نطاق التهديد، ولم تشكّل خطراً.