الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض Icon الكويت: الوضع البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي ضمن الحدود الآمنة Icon عبدالله بن بندر يتفقد مركز القيادة الرئيسي ويعايد منسوبي الحرس الوطني Icon أمطار ورياح شديدة على الشمالية حتى مساء السبت Icon استقرار معدل البطالة في بريطانيا عند 5.2% Icon العراق يخفض إنتاج نفط البصرة إلى 900 ألف برميل يوميًا Icon الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية Icon ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز Icon ضبط مخالف لنظام أمن الحدود لممارسته التسول في الجوف  Icon تقاليد ارتداء الجنبية بنجران إرث ثقافي غني يتجدَّد في الأعياد والمناسبات Icon

انطلاق فعاليات عيد الفطر في بيت الثقافة ببريدة

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً
المواطن - واس

انطلقت اليوم فعاليات عيد الفطر في بيت الثقافة ببريدة، بتنظيم من المكتبة العامة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، من الساعة 4 مساءً حتى 12 صباحًا، وسط أجواء احتفالية مبهجة تستهدف جميع أفراد الأسرة.
وتتضمن الفعاليات حزمة متنوعة من البرامج الثقافية والترفيهية والفنية، التي تلبي اهتمامات مختلف الفئات، وتسهم في تعزيز أجواء الفرح والبهجة خلال أيام العيد.


واشتملت على عددٍ من الأنشطة المتنوعة، من أبرزها: مسرح الدمى للأطفال، والعروض النجدية، والألعاب الشعبية، إلى جانب فعالية كشخة العيد، وتوزيعات العيد، ومجالس العيد.
وتسعى هذه الفعاليات إلى تقديم تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة، تعزز من حضور المناسبات الاجتماعية، وتدعم الحراك الثقافي في المنطقة، بما يحقق تطلعات الزوار ويثري تجربتهم خلال أيام العيد.

