انطلاق فعاليات عيد الفطر في بيت الثقافة ببريدة

انطلقت اليوم فعاليات عيد الفطر في بيت الثقافة ببريدة، بتنظيم من المكتبة العامة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، من الساعة 4 مساءً حتى 12 صباحًا، وسط أجواء احتفالية مبهجة تستهدف جميع أفراد الأسرة.

وتتضمن الفعاليات حزمة متنوعة من البرامج الثقافية والترفيهية والفنية، التي تلبي اهتمامات مختلف الفئات، وتسهم في تعزيز أجواء الفرح والبهجة خلال أيام العيد.



واشتملت على عددٍ من الأنشطة المتنوعة، من أبرزها: مسرح الدمى للأطفال، والعروض النجدية، والألعاب الشعبية، إلى جانب فعالية كشخة العيد، وتوزيعات العيد، ومجالس العيد.

وتسعى هذه الفعاليات إلى تقديم تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة، تعزز من حضور المناسبات الاجتماعية، وتدعم الحراك الثقافي في المنطقة، بما يحقق تطلعات الزوار ويثري تجربتهم خلال أيام العيد.