سد قرية شلال بالعُلا.. مصدر مائي ينسجم مع التكوينات الصخرية الفريدة  أمطار غزيرة وصواعق على الباحة حتى الثامنة مساء  البنك المركزي يصدر الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها المحدث  قوة دفاع البحرين: اعتراض 6 صواريخ باليستية و19 مسيّرة إيرانية اليوم  إيران تعين محمد باقر ذو القدر أمينًا للأمن القومي خلفًا لـ لاريجاني  الذهب يتجه نحو تسجيل خسائر قياسية  الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 5 صواريخ باليستية و17 طائرة مسيرة  مواصلات جدة تدشن مسارين جديدين ضمن شبكة الحافلات لتعزيز التنقل في المدينة  لبنان يعتبر السفير الإيراني شخصًا غير مرغوب فيه  قطر: ندعم جميع القنوات الرسمية وغير الرسمية لإنهاء حرب إيران

انفجار في مصفاة نفط خام بولاية تكساس 

الثلاثاء ٢٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٦ صباحاً
انفجار في مصفاة نفط خام بولاية تكساس 
المواطن - واس

وقع انفجار هائل في مصفاة نفط خام بولاية تكساس، وتسبب في تصاعد أعمدة شاهقة من الدخان الداكن، وهز منازل السكان المحليين بشكل عنيف، قبل أن تصدر السلطات الأمريكية الأوامر بالبقاء في المنازل.

وأفادت السلطات إلى أن انفجارًا هائلًا دوى في جميع أنحاء الجزء الغربي من مدينة بورت آرثر بولاية تكساس، الليلة الماضية، عندما انفجر جزء من مصفاة فاليرو.

وأوضحت أن سحبًا من الدخان الأسود انبعثت من المصفاة، مما أثار مخاوف صحية بين السكان وأجبر مسؤولي المدينة على إصدار أمر بالبقاء في المنازل بالطرف الغربي.

وتوظف المصفاة قرابة 800 شخص “لمعالجة النفط الخام الثقيل الحامض والمواد الأولية الأخرى وتحويلها إلى بنزين وديزل ووقود طائرات”.

