انقطاع كامل للكهرباء في العراق

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، الأربعاء، انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل في جميع المحافظات.

وأوضحت الوزارة في بيان إن “المنظومة الكهربائية انطفأت بشكل تام في عموم محافظات العراق”.

كما أضافت أنه “يجري تدقيق ومعرفة الأسباب المباشرة والعمل على إعادة المحطات للعمل”، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

انخفاض مفاجئ في إمدادات الغاز

من جانبه، أوضح متحدث باسم وزارة الكهرباء، أن انقطاع الكهرباء في العراق نجم عن انخفاض مفاجئ في إمدادات الغاز التي تغذي محطة الرميلة لتوليد الطاقة بالغاز في البصرة.

كما بين أن العمل جار لإعادة التيار الكهربائي في أنحاء البلاد.

يأتي الانقطاع، وسط تصاعد التوتر في المنطقة نتيجة تواصل الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران لليوم الخامس على التوالي.

في غضون ذلك، أفاد مراسل “العربية/الحدث”، بوقوع انفجارات في محيط مطار بغداد الدولي ومطار أربيل الدولي في كردستان العراق.

وقد أعلن العراق الذي استعاد مؤخراً استقراراً نسبياً بعدما ظل لفترة طويلة ساحة صراع بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران، عدم رغبته في الانجرار إلى الحرب المستعرة في الشرق الأوسط، إلا أنه لم يسلم منها.

فمنذ الساعات الأولى للحملة الإسرائيلية الأميركية ضد إيران، استهدفت غارات نُسبت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل فصائل عراقية مدعومة من إيران، والتي تعهدت بمساندة إيران في الحرب، وتبنت عشرات الهجمات بمسيّرات على قواعد أميركية.

