بايرن ميونيخ يتعادل مع ليفركوزن في الدوري الألماني

تعادل فريق بايرن ميونيخ مع مضيفه باير ليفركوزن بنتيجة 1-1 اليوم، ضمن دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.
وافتتح ليفركوزن التسجيل عبر أليكس جارسيا في الدقيقة السادسة، وأدرك باير ميونخ التعادل عن طريق اللاعب دياز في الدقيقة 69، ليمنح المتصدر نقطة مهمة.
بهذه النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 67 نقطة في المركز الأول، كما ارتفع رصيد باير ليفركوزن عند 45 نقطة، في المركز السادس.