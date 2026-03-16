تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص

بحوزتهم أسلحة ودرون.. داخلية الكويت تضبط خلية إرهابية تنتمي إلى حزب الله

الإثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت بعد عمليات رصد ومتابعة أمنية دقيقة ومكثفة من كشف وضبط جماعة إرهابية تنتمي لمنظمة حزب الله تستهدف زعزعة الأمن في البلاد وتجنيد أشخاص للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.

تفاصيل العملية

وذكرت الوزارة في بيان أذاعته قناة الأخبار التابعة لتلفزيون الكويت أن التحريات والتحقيقات الأمنية كشفت عن مخطط تخريبي منظم تقف وراءه عناصر هذه الجماعة الإرهابية وتضم 14 مواطنًا وإثنين من الجنسية اللبنانية يستهدف المساس بسيادة البلاد وزعزعة استقرارها والسعي إلى نشر الفوضى والإخلال بالنظام العام بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن الوطني ويعرض سلامة المواطنين والمقيمين ومقدرات الدولة للخطر.

قد يهمّك أيضاً
الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين

الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين

مسيرات تهاجم مطار الكويت الدولي وتصيب نظام الرادار

مسيرات تهاجم مطار الكويت الدولي وتصيب نظام الرادار

وأوضحت أنه تم العثور على عدد من المضبوطات بحوزة التنظيم الإرهابي بعد أخذ الإذن القانوني اللازم من النيابة العامة تمثلت بعدد من الأسلحة النارية والذخائر وسلاح يستخدم للاغتيالات وأجهزة اتصالات مشفرة مورس وطائرات درون وأعلام وصور خاصة بمنظمات إرهابية وخرائط ومواد مخدرة ومبالغ مالية وأسلحة خاصة للتدريب.

وأشارت إلى أنه جار استكمال التحريات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة حيث الاختصاص “فيما تواصل الجهات الأمنية جهودها لملاحقة كل من يثبت ارتباطه بمثل تلك الجماعات الإرهابية”.

وأكدت الداخلية أن أمن الكويت وسيادتها خط أحمر لا يمكن المساس به وأن أي محاولة للتعاون مع جهات خارجية إرهابية وتأييدها والتعاطف معها ودعمها ماليا على حساب أمن الوطن ستواجه بإجراءات صارمة وحاسمة ولن يتم التهاون مع أي طرف يثبت تورطه في مثل هذه الأفعال التي تمس أمن البلاد واستقرارها.

 

إقرأ المزيد

مسيرات تهاجم مطار الكويت الدولي وتصيب نظام الرادار
العالم

مسيرات تهاجم مطار الكويت الدولي وتصيب نظام...

العالم
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية
العالم

الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات...

العالم
الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين
العالم

الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين

العالم