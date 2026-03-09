Icon

سيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء

بدء إيداع حساب المواطن لشهر مارس شاملًا الدعم الإضافي

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
بدء إيداع حساب المواطن لشهر مارس شاملًا الدعم الإضافي
المواطن - فريق التحرير

أعلن برنامج حساب المواطن عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر مارس شاملًا الدعم الإضافي للمستفيدين المكتملة طلباتهم في البرنامج وسيستمر حتى نهاية اليوم الثلاثاء بإذن الله، فيما يمكن معرفة مبلغ الاستحقاق عبر تطبيق البرنامج.

وفي وقت سابق، أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

#يهمك_تعرف | تحديث البيانات قد يغيّر دعمك في حساب المواطن

حساب المواطن: إيداع الدعم 10 مارس

تسجيل المستقل في حساب المواطن

جاء ذلك ردًا من البرنامج على استفسارات بمنصة إكس بشأن المستندات المطلوبة لتسجيل المستقل في حساب المواطن.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

    • الدخول على موقع البرنامج
    • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
    • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
    • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
    • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

