بدر رمضان يزين سماء الوطن العربي

الثلاثاء ٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٢٨ مساءً
بدر رمضان يزين سماء الوطن العربي
المواطن - واس

تشهد سماء الوطن العربي اليوم، اكتمال القمر في طور البدر لشهر رمضان، في مشهد فلكي يشرق فيه القمر متزامنًا مع غروب الشمس، ويظل مرئيًا طوال الليل حتى يغرب مع شروق شمس اليوم التالي، في لوحة سماوية تتكرر شهريًا وتستقطب اهتمام المهتمين برصد الظواهر الفلكية.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن أفضل تسمية محلية لبدر مارس هي “بدر الخزامى”، نسبة إلى زهرة اللافندر البري التي تُعد أيقونة الربيع في مناطق نجد وشمال المملكة، إذ تتوشح الصحراء بلونها البنفسجي وتفوح رائحتها ليلًا تحت ضوء القمر، في ارتباط يجمع بين الدلالة الفلكية والبعد الثقافي والتراثي للموسم.

وبيّن أن القمر يكون في طور البدر عندما يقع في حالة تقابل مع الشمس بالنسبة للأرض، فتكون الجهة المواجهة لنا مضاءة بالكامل، وتتحقق لحظة الاكتمال عند وصول الزاوية بين الشمس والأرض والقمر إلى 180 درجة، وذلك عند الساعة 2:37 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وهي لحظة فلكية دقيقة، إلا أن القمر يبدو للعين المجردة كامل الاستدارة طوال هذه الليلة.

وأشار إلى أنه عند ظهوره قرب الأفق الشرقي بعد الغروب قد يبدو أكبر حجمًا، وهي ظاهرة تُعرف بـ”وهم القمر”، وتعد خداعًا بصريًا لا علاقة له بحجمه الحقيقي، كما قد يظهر بلون مائل إلى الأحمر أو البرتقالي نتيجة مرور ضوئه عبر مسافة أطول في الغلاف الجوي، إذ تتشتت الموجات الضوئية القصيرة وتبقى الطويلة، وهو السبب ذاته وراء احمرار الشمس عند الشروق والغروب.

وأضاف أن القمر يرتفع تدريجيًا ليبلغ أعلى نقطة له قرب منتصف الليل ثم يبدأ بالانخفاض غربًا، ويظهر خلال فصل الشتاء مرتفعًا نسبيًا في سماء نصف الكرة الشمالي نتيجة العلاقة الهندسية بين مداري الأرض والقمر.

وعدّ هذا الطور مناسبًا لتصوير قرص القمر، إذ تبرز بعض الفوهات ذات الأشعة الساطعة مثل: فوهة “تيخو”، رغم أن الإضاءة العمودية تقلل من بروز التفاصيل الدقيقة مقارنة بأطوار الهلال والتربيع.

ويُنتظر خلال الأيام المقبلة أن يتأخر شروق القمر بنحو 50 دقيقة يوميًا مع انتقاله التدريجي نحو طور التربيع الأخير، في دورة شهرية تعكس دقة النظام الكوني وروعة المشهد السماوي.

