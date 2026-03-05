بكين تتحرك دبلوماسيًا لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط

أعلنت الصين، اليوم الخميس، عزمها إرسال مبعوث خاص إلى الشرق الأوسط في مسعى دبلوماسي لاحتواء التصعيد العسكري الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مع دخول المواجهات يومها السادس.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية وانغ يي أبلغ كلاً من نظيريه في السعودية والإمارات بنيّة بكين الدفع بمبادرة وساطة تهدف إلى تهدئة الأوضاع والعمل على وقف التصعيد، مؤكداً أن اتساع رقعة الحرب مع إيران لن يخدم مصالح أي طرف.

وفي سياق متصل، نقلت الوزارة عن وانغ يي إشادته، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بنهج المملكة القائم على ضبط النفس والسعي إلى معالجة الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية والحلول السلمية.

كما شدد الوزير الصيني على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة خطوط الملاحة البحرية، لما تمثله من عنصر حيوي للاستقرار الإقليمي وحركة التجارة العالمية.