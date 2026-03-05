Icon

اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيَّرة شرق محافظة الخرج Icon تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

بكين تتحرك دبلوماسيًا لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط

الخميس ٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٦ مساءً
بكين تتحرك دبلوماسيًا لتهدئة التوتر في الشرق الأوسط
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الصين، اليوم الخميس، عزمها إرسال مبعوث خاص إلى الشرق الأوسط في مسعى دبلوماسي لاحتواء التصعيد العسكري الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مع دخول المواجهات يومها السادس.

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أن وزير الخارجية وانغ يي أبلغ كلاً من نظيريه في السعودية والإمارات بنيّة بكين الدفع بمبادرة وساطة تهدف إلى تهدئة الأوضاع والعمل على وقف التصعيد، مؤكداً أن اتساع رقعة الحرب مع إيران لن يخدم مصالح أي طرف.

قد يهمّك أيضاً
شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يصل بكين على متن قطار مصفح

شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يصل بكين على متن قطار مصفح

بكين تصدر أعلى مستوى تحذير مع توقع هطول أمطار غزيرة

بكين تصدر أعلى مستوى تحذير مع توقع هطول أمطار غزيرة

وفي سياق متصل، نقلت الوزارة عن وانغ يي إشادته، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بنهج المملكة القائم على ضبط النفس والسعي إلى معالجة الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية والحلول السلمية.

كما شدد الوزير الصيني على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة خطوط الملاحة البحرية، لما تمثله من عنصر حيوي للاستقرار الإقليمي وحركة التجارة العالمية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد