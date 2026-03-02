Icon

وصف الهجمات بـ"غير المبررة" واستهدفت أراض ذات سيادة

بيان خليجي أمريكي أردني: تصرفات إيران تهدد الاستقرار الإقليمي

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٠ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

على وقع الاعتداءات الإيرانية التي طالت منشآت مدنية في دول الخليج، شدد بيان خليجي – أردني – أميركي مشترك أن تصرفات إيران تهدد الاستقرار الإقليمي، مبيناً أن استهداف إيران للمدنيين والدول غير المشاركة بالأعمال العدائية يعد “سلوك متهور”.

في السياق ذاته، أكد البيان المشترك الذي جاء عقب اجتماع الوزاري الخليجي مساء السبت، أن أميركا ودول الخليج تقف صفاً واحداً دفاعاً عن مواطني الدول الست، وسيادة أراضي دول الخليج، كما أكدوا التزامهم المشترك بالأمن الإقليمي.

جهاز أمن الدولة القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني

جهاز أمن الدولة القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني

ماكرون يرسل حاملة الطائرات “شارل ديغول” للشرق الأوسط

ماكرون يرسل حاملة الطائرات “شارل ديغول” للشرق الأوسط

وذكر البيان الذي صدر فجر اليوم أن الهجمات الإيرانية ألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية، وعرضت المدنيين للخطر، كما أنها وصفت بـ”غير المبررة” واستهدفت أراض ذات سيادة.

وأوضح البيان الذي ضم دول الخليج والأردن وأميركا بشأن هجمات إيران تأكيد حق الدفاع عن النفس في مواجهة الهجمات الإيرانية، معربين عن إدانتهم للهجمات الإيرانية العشوائية والمتهورة في أنحاء المنطقة.

 

 

