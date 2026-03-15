Icon

ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة في محمية الإمام تركي Icon إلزام المنشآت بتصحيح سكن العمالة عبر مسارين نظاميين معتمدين Icon تحديث آلية الاحتساب لنسب التوطين في برنامج نطاقات Icon إلغاء مهرجان قطر لكرة القدم 2026 Icon مانشستر يونايتد يعزز حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه على أستون فيلا Icon بيان خليجي بريطاني يدين الهجمات الإيرانية ويؤكد حق دول المجلس في الدفاع عن أمنها Icon الدفاع الكويتية: رصد 14 طائرة مسيّرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية Icon استعدادات مكثفة في المسجد النبوي لاستقبال المصلين ليلة 27 Icon #يهمك_تعرف | أوقات زيارة معرض عمارة المسجد النبوي ومعرض نوادر المخطوطات Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10886.63 نقطة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

في إطار تعزيز الشفافية ورفع موثوقية بيانات سوق العمل

تحديث آلية الاحتساب لنسب التوطين في برنامج نطاقات

الأحد ١٥ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٧ مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تحديث آلية الاحتساب لنسب التوطين في برنامج نطاقات، بحيث يستند الاحتساب إلى عقود العمل الموثقة إلكترونيًا عبر منصة “قوى”، وذلك ابتداءً من 15 أبريل 2026م.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز الشفافية ورفع موثوقية بيانات سوق العمل، وتحسين تجربة المنشآت في إدارة العلاقة التعاقدية مع العاملين، من خلال توحيد مصدر بيانات العقود وربطها بشكلٍ مباشر باحتساب نسب التوطين.

قد يهمّك أيضاً
توثيق عقد العمل عبر “قوى” يمنحه الصيغة التنفيذية ويصون حقوق العامل

توثيق عقد العمل عبر “قوى” يمنحه الصيغة التنفيذية ويصون حقوق العامل

قوى تجيب.. هل يمكن نقل كفالة الموظف من شركة إلى أخرى بعد انتهاء فترة التجربة؟

قوى تجيب.. هل يمكن نقل كفالة الموظف من شركة إلى أخرى بعد...

ويستند هذا التحديث إلى قرار مجلس الوزراء رقم (195) وتاريخ 1443/4/4هـ، القاضي بإسناد تنظيم وإدارة العلاقة التعاقدية بين المنشآت والعاملين إلى الوزارة، بما يشمل الإشراف على توثيق عقود العمل وإجراءاتها وتنظيمها في سوق العمل.

وأكدت الوزارة أن توثيق عقود العاملين السعوديين عبر منصة “قوى” يُعد شرطًا أساسيًا لاحتسابهم في نسب التوطين ضمن برنامج “نطاقات”، داعيةً جميع المنشآت إلى استكمال توثيق عقود موظفيها عبر المنصة؛ لضمان دقة الاحتساب وتجنب أي تأثير على تصنيف المنشأة.

وتُعد منصة “قوى” البوابة الرقمية الموحدة لخدمات قطاع العمل، إذ توفر حزمة من الخدمات الإلكترونية التي تمكّن المنشآت من إدارة عقود العمل والامتثال للأنظمة ذات العلاقة، حيث شهدت المنصة إنشاء وتجديد ما يزيد عن (12) مليون عقد عمل موثق إلكترونيًا، مؤكدةً في الوقت نفسه على دورها في تعزيز شفافية العلاقة التعاقدية واستقرار بيئة العمل في المملكة، وذلك دعمًا لمستهدفات التحول الرقمي وتحقيقًا لمستهدفات إستراتيجية سوق العمل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد