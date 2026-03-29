تحديث مواعيد تشغيل حافلات المدينة المنورة

أعلن مشروع حافلات المدينة اليوم الأحد، عن تحديث مواعيد تشغيل حافلات النقل العام للعام 1447هـ؛ وذلك بهدف تسهيل تنقل السكان والزوار والمعتمرين في مختلف أنحاء المدينة المنورة.

وبحسب مشروع حافلات المدينة على منصة إكس، يتضمن المشروع الذي تشرف على تشغيله هيئة تطوير المدينة المنورة (15) مسارًا لخدمة المستفيدين في جميع أرجاء المدينة المنورة، بما يراعي كثافة المواقع وتعدد المحطات على كل مسار، حيث سيتم تشغيل خمسة مسارات على مدار 24 ساعة يوميًا.