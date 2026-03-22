تحطم مروحية قطرية وانتشال 6 جثث من طاقمها والبحث عن مفقود

ضبط 7 مقيمين لممارستهم التسول في الرياض عسير تُسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ36,0 ملم ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء “مهلة هرمز” مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية القبض على مقيم لممارسته التسول في القصيم أفراح العيد في مكة المكرمة.. حضورٌ كثيف للعائلات في الحدائق والساحات وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى هذا الموعد المنتخب السعودي (B) يفتتح معسكره الإعدادي في جدة القبض على مقيمين أساءا لطفل وروّجا المواد المخدرة بالرياض
أعلنت الدوحة، الأحد، سقوط طائرة مروحية قطرية في المياه الإقليمية للدولة.
وقالت وزارة الدفاع القطرية في منشور على حسابها في “إكس”: “تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة”.
وأضافت الوزارة أن البحث جارٍ عن طاقم المروحية وركابها.
وتابعت الوزارة، أنه تم انتشال جثث 6 من أفراد طاقم مروحية تحطمت في المياه الإقليمية القطرية والبحث جار عن المفقود السابع