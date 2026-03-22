في المياه الإقليمية

تحطم مروحية قطرية وانتشال 6 جثث من طاقمها والبحث عن مفقود

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الدوحة، الأحد، سقوط طائرة مروحية قطرية في المياه الإقليمية للدولة.

وقالت وزارة الدفاع القطرية في منشور على حسابها في “إكس”: “تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تعرض طائرة مروحية قطرية إلى عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني، مما أدى إلى سقوطها في المياه الإقليمية للدولة”.

وأضافت الوزارة أن البحث جارٍ عن طاقم المروحية وركابها.

وتابعت الوزارة، أنه تم انتشال جثث 6 من أفراد طاقم مروحية تحطمت في المياه الإقليمية القطرية والبحث جار عن المفقود السابع

