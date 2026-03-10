Icon

تراجع أسعار النفط بنحو 9%

الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
تراجع أسعار النفط بنحو 9%
المواطن - واس

تراجعت أسعار النفط بنحو 9% اليوم الثلاثاء، بعد موجة صعود قوية في الجلسة السابقة، مع انحسار المخاوف بشأن اضطرابات في إمدادات النفط العالمية.

وانخفض خام برنت إلى نحو 89.6 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 85.8 دولارًا، بعدما تجاوزت الأسعار 100 دولار للبرميل خلال التداولات السابقة.

ويتوقع محللون استمرار تقلب أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، مع احتمال تداولها ضمن نطاق يتراوح بين 75 و105 دولارات للبرميل.

