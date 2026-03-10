تراجع أسعار النفط بنحو 9%

اعتراض وتدمير مسيّرة شرق محافظة الخرج الدفاع المدني: سقوط مسيّرة على أحد المواقع السكنية بمحافظة الزلفي دون إصابات وفاة بحرينية و8 إصابات جراء العدوان الإيراني على مبنى سكني في المنامة إقامة صلاتي التراويح والتهجد في أول ليلة من العشر الأواخر لشهر رمضان باب الكعبة المشرفة.. إرثٌ تاريخي وصناعة فنية تُجسّد عناية المملكة ببيت الله الحرام الحج والعمرة: الالتزام بتنظيمات الطواف يعزز انسيابية الحركة وطمأنينة المعتمرين بدء المعالجة الهندسية لتقاطع طريق الشيخ محمد بن عبداللطيف في حي نمار بالرياض الداخلية البحرينية: وفاة وإصابة إثر عدوان إيراني على مبنى سكني في المنامة وظائف شاغرة لدى مستشفى الموسى التخصصي وظائف شاغرة في شركة معادن
تراجعت أسعار النفط بنحو 9% اليوم الثلاثاء، بعد موجة صعود قوية في الجلسة السابقة، مع انحسار المخاوف بشأن اضطرابات في إمدادات النفط العالمية.
وانخفض خام برنت إلى نحو 89.6 دولارًا للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى حوالي 85.8 دولارًا، بعدما تجاوزت الأسعار 100 دولار للبرميل خلال التداولات السابقة.
ويتوقع محللون استمرار تقلب أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، مع احتمال تداولها ضمن نطاق يتراوح بين 75 و105 دولارات للبرميل.