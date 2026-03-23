تراجع حاد في أسعار الذهب والفضة مع تلاشي آمال خفض أسعار الفائدة

واصلت أسعار الذهب والفضة تكبد خسائر حادة، اليوم، حيث فشلت المعادن النفيسة في أداء دورها التقليدي كملاذ آمن.

وتراجع سعر الذهب الفوري، في التعاملات المبكرة، بنحو 4% ليصل إلى ما يزيد قليلًا عن 4300 دولار للأوقية، مسجلًا انخفاضًا بأكثر من 18% منذ بدء الصراع في الشرق الأوسط، بعدما كان قد ارتفع في الأيام الأولى من الصراع إلى نحو 5420 دولارًا.

أما الفضة، فقد تكبدت خسائر أكبر، حيث تراجعت أسعارها بنحو النصف من أعلى مستوى قياسي لها عند نحو 122 دولارًا للأوقية في نهاية يناير الماضي.

وانخفضت الفضة، اليوم، بنسبة 5% إضافية لتصل إلى 64.25 دولارًا، لتسجل تراجعًا بأكثر من 30% منذ بدء الصراع مع إيران قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.