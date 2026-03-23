Icon

حالة مطرية غزيرة في الباحة يكسو خلالها البَرَد شوارعها ومرتفعاتها Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية تايلند Icon القبض على مقيم ووافدة لترويجهما 14 كيلو كوكايين بجدة Icon أسعار النفط تتراجع بنحو 13% بعد إعلان ترامب عن مناقشات مع الإيرانيين Icon أمطار ورياح شديدة على منطقة نجران حتى الـ 11 مساء  Icon لقطات لأمطار حائل اليوم  Icon أسهم أوروبا تتراجع إلى أدنى مستوى في 4 أشهر Icon إرشادات لضبط الساعة البيولوجية للجسم بعد انتهاء رمضان Icon الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و16 طائرة مسيرة قادمة من إيران Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس باكستان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

تراجع حاد في أسعار الذهب والفضة مع تلاشي آمال خفض أسعار الفائدة

الإثنين ٢٣ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣١ مساءً
تراجع حاد في أسعار الذهب والفضة مع تلاشي آمال خفض أسعار الفائدة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

واصلت أسعار الذهب والفضة تكبد خسائر حادة، اليوم، حيث فشلت المعادن النفيسة في أداء دورها التقليدي كملاذ آمن.

وتراجع سعر الذهب الفوري، في التعاملات المبكرة، بنحو 4% ليصل إلى ما يزيد قليلًا عن 4300 دولار للأوقية، مسجلًا انخفاضًا بأكثر من 18% منذ بدء الصراع في الشرق الأوسط، بعدما كان قد ارتفع في الأيام الأولى من الصراع إلى نحو 5420 دولارًا.

قد يهمّك أيضاً

أما الفضة، فقد تكبدت خسائر أكبر، حيث تراجعت أسعارها بنحو النصف من أعلى مستوى قياسي لها عند نحو 122 دولارًا للأوقية في نهاية يناير الماضي.

وانخفضت الفضة، اليوم، بنسبة 5% إضافية لتصل إلى 64.25 دولارًا، لتسجل تراجعًا بأكثر من 30% منذ بدء الصراع مع إيران قبل أكثر من ثلاثة أسابيع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

