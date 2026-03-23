تراجع عملة كوريا الجنوبية لأدنى مستوى منذ 17 عامًا

شهدت عملة كوريا الجنوبية “الوون” تراجعًا حادًا أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتسجل أدنى مستوياتها في نحو 17 عامًا، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالأزمة الإيرانية، وما صاحبها من تزايد إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة والعملات الصعبة.

وبلغ سعر صرف الوون نحو 1517.3 مقابل الدولار بحلول الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي، منخفضًا بنحو 16.7 وون مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، بعدما افتتح التداول عند مستوى 1504.9.

وكانت عملة كوريا الجنوبية قد أنهت تعاملات الخميس الماضي عند 1501 وون للدولار، وهو ما يُعد من أدنى مستوياتها منذ 9 مارس 2009، حين سجلت 1549 وون خلال ذروة الأزمة المالية العالمية، بحسب بيانات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.

وعلى صعيد الأسواق، تكبد مؤشر “كوسبي” المركب خسائر حادة، متراجعًا بنحو 375.45 نقطة، بما يعادل 6.49%، ليغلق عند مستوى 5405.75 نقطة، في انعكاس مباشر لحالة القلق التي تهيمن على المستثمرين.