ترامب: الحرب الإيرانية تقترب إلى حد كبير من نهايتها

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحرب المرتبطة بإيران تقترب إلى حد كبير من نهايتها، مشيراً إلى أن وتيرة التطورات الميدانية تسير بشكل أسرع بكثير مما كانت تتوقعه إدارته في البداية.

الصراع شارف على الانتهاء

ونقلت شبكة CBS News عن ترامب قوله إن المؤشرات الحالية توحي بأن الصراع شارف على الانتهاء، مضيفاً أن إيران فقدت كثيراً من قدراتها العسكرية الأساسية، بما في ذلك الأسطول البحري وأنظمة الاتصالات وسلاح الجو. كما أكد أن سير العمليات جاء أسرع من التقديرات الأولية التي كانت تتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع.

وفي ما يتعلق بالقيادة الإيرانية، أشار ترامب إلى أنه فكر في شخصية يمكن أن تتولى موقع المرشد في إيران، في إشارة إلى مجتبى خامنئي، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع.