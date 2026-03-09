الداخلية القطرية تضبط 5 أشخاص لمخالفتهم حظر تشغيل الدرون ترامب: الحرب الإيرانية تقترب إلى حد كبير من نهايتها بوتين يطرح مع ترمب عدة مقترحات لإنهاء الحرب في إيران بسرعة السعودية تعزي حكومتي وشعبي الكويت والإمارات في استشهاد عدد من منتسبي قواتهما المسلحة والأمنية باكستان تطلق عملية حامي البحار لتأمين الشحن والممرات وضمان استمرار التجارة اعتماد جدول أئمة صلاتي التراويح والتهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بمسجد قباء ملك البحرين: سلاح الجو على جاهزية قتالية ومهارية رفيعة والبحرينيون اليوم أكثر قوة واتحادًا أمير الكويت: الوطن خط أحمر ولدينا الحق الكامل في الدفاع عن أنفسنا أوقات كثافة المعتمرين في رمضان 1447 لتيسير أداء المناسك الخطوط والنقوش في المسجد النبوي.. جماليات الحضارة الإسلامية في رحاب دار الهجرة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الحرب المرتبطة بإيران تقترب إلى حد كبير من نهايتها، مشيراً إلى أن وتيرة التطورات الميدانية تسير بشكل أسرع بكثير مما كانت تتوقعه إدارته في البداية.
ونقلت شبكة CBS News عن ترامب قوله إن المؤشرات الحالية توحي بأن الصراع شارف على الانتهاء، مضيفاً أن إيران فقدت كثيراً من قدراتها العسكرية الأساسية، بما في ذلك الأسطول البحري وأنظمة الاتصالات وسلاح الجو. كما أكد أن سير العمليات جاء أسرع من التقديرات الأولية التي كانت تتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع.
وفي ما يتعلق بالقيادة الإيرانية، أشار ترامب إلى أنه فكر في شخصية يمكن أن تتولى موقع المرشد في إيران، في إشارة إلى مجتبى خامنئي، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية حول هذا الموضوع.