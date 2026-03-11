ترامب: الحرب على إيران ستنتهي قريبًا لم يعد هناك شيء لنضربه

96.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال أول 20 يومًا من رمضان مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10942 نقطة ضمن مشروع محمد بن سلمان.. تجديد مسجد القلعة يوثق إرث الدولة السعودية إسبانيا تعفي سفيرها في تل أبيب وتقلص تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل الشرقية تتزين باللون الأخضر احتفاءً بيوم العلم #يهمك_تعرف | رابط تطبيق سكني لمتابعة أحدث المخططات والمشاريع الهلال الأحمر يستقبل 10861 بلاغًا إسعافيًا بالمدينة المنورة خلال رمضان سوسن بدر تطمئن الجمهور على صحة عادل إمام الشمالية تكتسي بالأخضر احتفاءً بـ يوم العلم الدفاع القطرية تتصدى لهجمة صاروخية
توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب على إيران قريبا، باعتبار أنه لم يعد هناك شيء لضربه.
وقال ترامب، اليوم الأربعاء، إنه “لم يتبق شيء تقريبا يمكن ضربه في إيران والنزاع سينتهي قريبا”، وذلك في مقابلة عبر الهاتف مع موقع أكسيوس الإخباري.
وأضاف ترامب “بمجرد أن أرغب في إيقافها، ستتوقف”، وذلك إثر إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الحرب الإسرائيلية-الأمريكية على إيران ستستمر “من دون أي سقف زمني”.
وفي قت لاحق، قال ترامب ردا على سؤال عما إن كان ينبغي لشركات النفط استخدام مضيق هرمز “أعتقد أنه ينبغي عليهم ذلك”.
ويعد المضيق ممرا حيويا لحركة شحن النفط والغاز الطبيعي المسال، موضحا أنه غير قلق بشأن أي هجمات تدعمها إيران داخل أمريكا.