ترامب: الحرب على إيران ستنتهي قريبًا لم يعد هناك شيء لنضربه

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب على إيران قريبا، باعتبار أنه لم يعد هناك شيء لضربه.

وقال ترامب، اليوم الأربعاء، إنه “لم يتبق شيء تقريبا يمكن ضربه في إيران والنزاع سينتهي قريبا”، وذلك في مقابلة عبر الهاتف مع موقع أكسيوس الإخباري.

وأضاف ترامب “بمجرد أن أرغب في إيقافها، ستتوقف”، وذلك إثر إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الحرب الإسرائيلية-الأمريكية على إيران ستستمر “من دون أي سقف زمني”.

وفي قت لاحق، قال ترامب ردا على سؤال عما إن كان ينبغي لشركات النفط استخدام مضيق هرمز “أعتقد أنه ينبغي عليهم ذلك”.

ويعد المضيق ممرا حيويا لحركة شحن النفط والغاز الطبيعي المسال، موضحا أنه غير قلق بشأن أي هجمات تدعمها إيران داخل أمريكا.