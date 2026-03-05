ترامب: دمرنا 24 سفينة إيرانية وإيران تحتاج 10 سنوات لاستعادة قدراتها

اعتراض وتدمير مسيَّرة شرق محافظة الخرج متحدث وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة بالمنطقة الشرقية خشوع واطمئنان.. لقطات مباشرة من المسجد الحرام ليلة 17 رمضان ميادين التطوع.. “فتيات الكشافة” في خدمة المعتمرين تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة وظائف هندسية شاغرة بـ شركة سابك وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود الصحية وظائف شاغرة في مجموعة التركي اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير
قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية بالتعاون مع إسرائيل تواصل “تدمير العدو بالكامل داخل إيران”.
وأضاف ترامب أن العمليات العسكرية أسفرت عن تدمير 24 سفينة إيرانية خلال ثلاثة أيام فقط، في إطار التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين.
وتابع ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة تمتلك “أقوى قوة عسكرية في العالم”، مشيرًا إلى أن الضربات الأخيرة نجحت في تدمير جزء كبير من القدرات الصاروخية الإيرانية، وهو ما اعتبره ضربة قاسية للبنية العسكرية في إيران.
وأكد الرئيس الأمريكي أن حجم الدمار الذي لحق بإيران سيجعلها بحاجة إلى نحو عشر سنوات على الأقل لإعادة بناء قدراتها العسكرية.
ودعا ترامب الحرس الثوري الإيراني والأمن الإيراني لتسليم أسلحتهم.