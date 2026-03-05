ترامب: دمرنا 24 سفينة إيرانية وإيران تحتاج 10 سنوات لاستعادة قدراتها

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية بالتعاون مع إسرائيل تواصل “تدمير العدو بالكامل داخل إيران”.

وأضاف ترامب أن العمليات العسكرية أسفرت عن تدمير 24 سفينة إيرانية خلال ثلاثة أيام فقط، في إطار التصعيد العسكري المتواصل بين الجانبين.

ترامب والحرب على إيران

وتابع ترامب، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة تمتلك “أقوى قوة عسكرية في العالم”، مشيرًا إلى أن الضربات الأخيرة نجحت في تدمير جزء كبير من القدرات الصاروخية الإيرانية، وهو ما اعتبره ضربة قاسية للبنية العسكرية في إيران.

وأكد الرئيس الأمريكي أن حجم الدمار الذي لحق بإيران سيجعلها بحاجة إلى نحو عشر سنوات على الأقل لإعادة بناء قدراتها العسكرية.

ودعا ترامب الحرس الثوري الإيراني والأمن الإيراني لتسليم أسلحتهم.