ترامب: على الجيش الإيراني وكل من يدعم النظام إلقاء السلاح لإنقاذ ما تبقى من بلادهم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه على الجيش الإيراني وكل من يدعم النظام إلقاء السلاح لإنقاذ ما تبقى من بلادهم.
وتابع ترامب في كلمة للصحفيين: قد تختلف أهداف الولايات المتحدة وإسرائيل في إيران قليلًا، والحرب ستستمر طالما كان ذلك ضروريًا.
وأضاف: القيادة الوسطى الأميركية نفذت واحدة من أقوى الغارات الجوية في تاريخ الشرق الأوسط ضد أهداف عسكرية في جزيرة خرج الإيرانية، وتم تدمير كامل لكل الأهداف العسكرية في جزيرة خرج الإيرانية خلال الغارات الأخيرة.
واستكمل: قررت عدم استهداف البنية التحتية النفطية في جزيرة خرج لأسباب تتعلق بالمسؤولية، وإذا حاولت إيران عرقلة الملاحة في مضيق هرمز فسأعيد النظر فورًا في قرار عدم ضرب منشآت النفط.