ترامب لا يستبعد إرسال قوات برية إلى إيران

الإثنين ٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٨ مساءً
ترامب لا يستبعد إرسال قوات برية إلى إيران
المواطن - فريق التحرير

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في تصريحات لصحيفة “نيويورك بوست” الاثنين، إنه لا يستبعد خيار إرسال قوات برية أميركية إلى إيران إذا اقتضت الضرورة، مؤكدًا أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة وفق تطورات الميدان.

وأوضح ترامب أنه لا يتبنى موقفًا قاطعًا برفض نشر قوات برية، مضيفًا أن القرار يرتبط بمتطلبات المرحلة، ومشيرًا إلى أن اللجوء إلى هذا الخيار قد لا يكون ضروريًا، لكنه يظل احتمالًا قائمًا إذا دعت الحاجة.

وفي مقابلة هاتفية مع شبكة “سي إن إن” استمرت نحو تسع دقائق صباح الاثنين، أكد الرئيس الأميركي أن الجيش الأميركي ينفذ “ضربات قاسية جدًا” ضد إيران، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن المرحلة الأوسع من العمليات العسكرية لم تبدأ بعد.

وقال في حديثه مع المذيع جيك تابر إن القوات الأميركية تنفذ عمليات قوية، معتبرًا أن الأداء العسكري يسير بشكل جيد، ومشددًا على أن الولايات المتحدة تمتلك “أعظم جيش في العالم” وأنه يجري توظيف قدراته في إطار العمليات الجارية.

وفي ما يتعلق بمدة التصعيد، أشار ترامب إلى أنه لا يرغب في إطالة أمد المواجهة، مرجحًا أن تستمر العمليات لنحو أربعة أسابيع، معتبراً أن سير الأحداث يتقدم قليلًا عن الجدول الزمني المتوقع.

كما أوضح أن واشنطن تتخذ إجراءات تتجاوز الجانب العسكري في ما يتعلق بالشأن الإيراني، دون الخوض في تفاصيل إضافية، مضيفًا أن الأولوية الحالية تقتضي بقاء المدنيين داخل منازلهم نظرًا لخطورة الأوضاع.

واختتم تصريحاته بالتحذير من تصعيد وشيك، مؤكدًا أن ما جرى حتى الآن لا يمثل كامل نطاق الرد الأميركي، وأن مرحلة أكثر قوة من العمليات قد تكون قريبة.

