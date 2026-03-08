ترامب لـ بريطانيا: لن ننسى موقفكم في الحرب ولا نحتاج حاملات طائراتكم

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأميركية لا تحتاج إلى إرسال بريطانيا حاملات طائرات إلى الشرق الأوسط، محذرًا من أنه “سيتذكر” ما وصفه بنقص الدعم البريطاني لواشنطن في الحرب مع إيران، في تصريحات حادة قد تزيد من توتر العلاقات بين البلدين.
وأوضح ترامب أنه أبلغ رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بأن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى المساعدة البريطانية، مؤكدًا أن بلاده “فازت بالحرب بالفعل”.
وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”: “المملكة المتحدة، حليفتنا العظيمة سابقًا وربما أعظمهم جميعًا، بدأت أخيرًا التفكير بجدية في إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط. لا بأس يا رئيس الوزراء ستارمر، لم نعد بحاجة إليهما… لكننا سنتذكر. نحن لا نحتاج إلى من ينضم إلى الحروب بعد أن نكون قد انتصرنا بالفعل”.
وجاءت تصريحات ترامب بعد تقارير أفادت بأن البحرية الملكية البريطانية تستعد لنشر حاملة الطائرات إتش إم إس برنس أوف ويلز إلى الشرق الأوسط خلال خمسة أيام، إذا قررت الحكومة البريطانية تعزيز وجودها العسكري في المنطقة.
وخلال حديثه للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، مساء السبت، قال ترامب إن الدعم البريطاني “كان سيكون جيدًا قبل أسبوعين”، مضيفًا أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إليه الآن.
وكان طاقم حاملة الطائرات البريطانية قد تلقى إنذارًا بالاستعداد، مع تسريع التجهيزات لضمان جاهزية السفينة للإبحار في حال قررت الحكومة إرسال قوات بحرية إضافية إلى المنطقة.