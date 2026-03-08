ترامب لـ بريطانيا: لن ننسى موقفكم في الحرب ولا نحتاج حاملات طائراتكم

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة الأميركية لا تحتاج إلى إرسال بريطانيا حاملات طائرات إلى الشرق الأوسط، محذرًا من أنه “سيتذكر” ما وصفه بنقص الدعم البريطاني لواشنطن في الحرب مع إيران، في تصريحات حادة قد تزيد من توتر العلاقات بين البلدين.

ترمب يرد على بريطانيا

وأوضح ترامب أنه أبلغ رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، بأن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى المساعدة البريطانية، مؤكدًا أن بلاده “فازت بالحرب بالفعل”.

وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”: “المملكة المتحدة، حليفتنا العظيمة سابقًا وربما أعظمهم جميعًا، بدأت أخيرًا التفكير بجدية في إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط. لا بأس يا رئيس الوزراء ستارمر، لم نعد بحاجة إليهما… لكننا سنتذكر. نحن لا نحتاج إلى من ينضم إلى الحروب بعد أن نكون قد انتصرنا بالفعل”.

وجاءت تصريحات ترامب بعد تقارير أفادت بأن البحرية الملكية البريطانية تستعد لنشر حاملة الطائرات إتش إم إس برنس أوف ويلز إلى الشرق الأوسط خلال خمسة أيام، إذا قررت الحكومة البريطانية تعزيز وجودها العسكري في المنطقة.

وخلال حديثه للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، مساء السبت، قال ترامب إن الدعم البريطاني “كان سيكون جيدًا قبل أسبوعين”، مضيفًا أن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إليه الآن.

وكان طاقم حاملة الطائرات البريطانية قد تلقى إنذارًا بالاستعداد، مع تسريع التجهيزات لضمان جاهزية السفينة للإبحار في حال قررت الحكومة إرسال قوات بحرية إضافية إلى المنطقة.