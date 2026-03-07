ترامب: مناطق في إيران سيتم تدميرها بالكامل

خالد بن سلمان : نتمنى أن يغلب الجانب الإيراني الحكمة وصوت العقل والابتعاد عن الحسابات الخاطئة انطلاق معرض وزارة الداخلية للتعريف بخدماتها لضيوف الرحمن في جدة المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: محاولة هجوم على حقل شيبة واعتراض وتدمير 6 مسيّرات في الربع الخالي ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس قبرص موناكو يهزم باريس سان جرمان بثلاثية في الدوري الفرنسي ليفربول يتأهل إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبدالعزيز بن سعود يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير داخلية باكستان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 4 مسيّرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة أمطار غزيرة على منطقة الباحة حتى مساء السبت
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هناك مناطق وجماعات في إيران سيتم تدميرها بالكامل، بسبب سلوكها السيئ.
وقال ترامب: “هناك مناطق وجماعات من الناس، لم تكن مُستهدفة حتى هذه اللحظة، تخضع لدراسة جدية للتدمير الكامل والموت المحقق، بسبب سلوك إيران السيئ”.
وكشفت شبكة إن بي سي الأمريكية أن الرئيس ترامب لا يستبعد إرسال قوات برية إلى إيران.
وأكد ترامب القضاء على البحرية الإيرانية، مشيدا بما يقوم به الجيش الأمريكي في حربه ضد طهران، حيث قال “نقوم بعمل جيد جدا في إيران”.
وفي وقت لاحق، قال إن القيادة الإيرانية أصبحت “مُقيدة”، وإنه يبحث عن قيادة جديدة تُحسن معاملة الولايات المتحدة وإسرائيل، حتى لو كانت زعيماً دينياً، وحتى لو لم تكن إيران دولة ديمقراطية.
وكتب على منصات التواصل الاجتماعي: لم تعد إيران “المتنمّرة في الشرق الأوسط”، بل أصبحت بدلاً من ذلك الخاسر في الشرق الأوسط، وستبقى كذلك لعدة عقود حتى تستسلم أو، وهو الأرجح، تنهار بالكامل! اليوم ستتعرض إيران لضربة قاسية جداً! ويجري النظر بجدية في التدمير الكامل والموت المؤكد لبعض المناطق ومجموعات من الناس بسبب سلوك إيران السيئ، وهي أمور لم تكن مُدرجة ضمن الأهداف حتى هذه اللحظة.