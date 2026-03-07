Icon

العالم
بسبب سلوك طهران السيء

ترامب: مناطق في إيران سيتم تدميرها بالكامل

السبت ٧ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٤٤ مساءً
ترامب: مناطق في إيران سيتم تدميرها بالكامل
المواطن - فريق التحرير

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هناك مناطق وجماعات في إيران سيتم تدميرها بالكامل، بسبب سلوكها السيئ.

وقال ترامب: “هناك مناطق وجماعات من الناس، لم تكن مُستهدفة حتى هذه اللحظة، تخضع لدراسة جدية للتدمير الكامل والموت المحقق، بسبب سلوك إيران السيئ”.

الدفع بقوات برية

وكشفت شبكة إن بي سي الأمريكية أن الرئيس ترامب لا يستبعد إرسال قوات برية إلى إيران.

وأكد ترامب القضاء على البحرية الإيرانية، مشيدا بما يقوم به الجيش الأمريكي في حربه ضد طهران، حيث قال “نقوم بعمل جيد جدا في إيران”.

وفي وقت لاحق، قال إن القيادة الإيرانية أصبحت “مُقيدة”، وإنه يبحث عن قيادة جديدة تُحسن معاملة الولايات المتحدة وإسرائيل، حتى لو كانت زعيماً دينياً، وحتى لو لم تكن إيران دولة ديمقراطية.

وكتب على منصات التواصل الاجتماعي: لم تعد إيران “المتنمّرة في الشرق الأوسط”، بل أصبحت بدلاً من ذلك الخاسر في الشرق الأوسط، وستبقى كذلك لعدة عقود حتى تستسلم أو، وهو الأرجح، تنهار بالكامل! اليوم ستتعرض إيران لضربة قاسية جداً! ويجري النظر بجدية في التدمير الكامل والموت المؤكد لبعض المناطق ومجموعات من الناس بسبب سلوك إيران السيئ، وهي أمور لم تكن مُدرجة ضمن الأهداف حتى هذه اللحظة.

