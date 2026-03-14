ترامب: هزمنا إيران ودمرناها عسكريًا واقتصاديًا وسنؤمّن الملاحة بمضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة هزمت إيران ودمّرتها عسكريًا واقتصاديًا، مؤكداً أن بلاده ستنسق مع دول العالم لضمان استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز.
وأضاف ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال”: “لقد هزمت الولايات المتحدة إيران ودمرتها تدميراً كاملاً عسكرياً واقتصادياً وفي كل المجالات الأخرى، لكن على دول العالم التي تتلقى النفط عبر مضيق هرمز أن تعتني بهذا الممر، وسنقدم لها مساعدة كبيرة”.
وتابع: “ستنسق الولايات المتحدة مع تلك الدول لضمان سير الأمور بسرعة وسلاسة وكفاءة”.
وقال أيضاً: “كان ينبغي أن يكون هذا جهداً جماعياً منذ البداية، وسيصبح كذلك الآن، الأمر الذي سيجمع العالم نحو الوئام والأمن والسلام الدائم”.