ترامب يهدد: راقبوا ما سيحدث لهم اليوم

على وقع التصعيد العسكري المستمر بين إيران من جهة، وكل من إسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى، وفي ظل تهديدات متبادلة من قادة الدول الثلاث بمواصلة القتال، أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداً جديداً ضد طهران.
وقال ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، اليوم الجمعة: “راقبوا ما سيحدث لهؤلاء المختلين اليوم”، في إشارة إلى إيران.
وأضاف أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لضربات قاسية، وأن البحرية الإيرانية انتهت، وأن القوات الجوية “لم تعد موجودة”، مؤكداً أن الصواريخ والطائرات المسيّرة تم تدميرها بالكامل، وأن عدداً من القادة العسكريين الإيرانيين “تمت تصفيتهم”.
وفي منشور آخر، صعّد ترامب من لهجته قائلاً إن إيران “كانت تقتل الأبرياء حول العالم منذ 47 عاماً”، مضيفاً: “والآن أنا، بصفتي الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأميركية، أقتلهم”.
وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق اليوم بأن بلاده وجهت ضربات قاسية لإيران، مؤكداً أن القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية تعرضت للتدمير، إلى جانب إلحاق أضرار كبيرة بالأسطول البحري الإيراني.