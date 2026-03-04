تركيا: اعتراض صاروخ باليستي إيراني متجه إلى مجالنا الجوي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، أن الدفاعات الجوية التابعة لـحلف شمال الأطلسي دمرت في شرق البحر المتوسط صاروخًا باليستيا أطلق من إيران وكان متجهًا نحو المجال الجوي التركي.

وقالت الوزارة إن تركيا تحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد النزاع، مؤكدة أنها على اتصال مع حلف شمال الأطلسي والحلفاء الآخرين.

وأضافت أنه لم تقع أي خسائر بشرية جراء الواقعة، وأن تركيا تحتفظ بحقها في الرد على أي أعمال عدائية ضدها.