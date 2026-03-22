Icon

ضبط 7 مقيمين لممارستهم التسول في الرياض Icon عسير تُسجّل أعلى كمية لهطول الأمطار بـ36,0 ملم Icon ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء "مهلة هرمز" Icon مانشستر سيتي بطلًا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية Icon القبض على مقيم لممارسته التسول في القصيم Icon أفراح العيد في مكة المكرمة.. حضورٌ كثيف للعائلات في الحدائق والساحات Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة EY Icon استمرار هطول الأمطار الرعدية على مناطق المملكة حتى هذا الموعد Icon المنتخب السعودي (B) يفتتح معسكره الإعدادي في جدة Icon القبض على مقيمين أساءا لطفل وروّجا المواد المخدرة بالرياض

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ترمب: سيتم تدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تفتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٣:٢٣ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل، ومن دون أي تهديد، خلال 48 ساعة من الآن، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستضرب وتدمر مختلف محطاتها للطاقة، بدءا بأكبرها!».

قد يهمّك أيضاً
ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء “مهلة هرمز”

ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء “مهلة هرمز”

البحرين: اعتراض 145 صاروخا و246 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

البحرين: اعتراض 145 صاروخا و246 مسيرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

وبعد دقائق من تهديد ترمب، أعلن الجيش الإيراني أنه سيستهدف البنى التحتية للطاقة ومحطات تحلية المياه في المنطقة إذا نفّذ الرئيس الأميركي تهديداته بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.

وقال «مقر خاتم الأنبياء»، القيادة العملياتية للجيش، في بيان نقلته وكالة أنباء فارس «إذا تعرّضت البنية التحتية للنفط والطاقة الإيرانية لهجوم من العدو، فسيتم استهداف كل البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات وتحلية المياه التابعة للولايات المتحدة والنظام في المنطقة»، من دون أن يحدد أي «نظام» يقصد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تشعر 5 أشخاص من البعثة الإيرانية بمغادرة المملكة خلال 24 ساعة
أخبار رئيسية

السعودية تشعر 5 أشخاص من البعثة الإيرانية...

أخبار رئيسية
ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل انتهاء “مهلة هرمز”
العالم

ترامب يهدد إيران مجددًا بالدمار الشامل قبيل...

العالم
هجوم أمريكي إسرائيلي جديد على منشأة نطنز النووية الإيرانية
العالم

هجوم أمريكي إسرائيلي جديد على منشأة نطنز...

العالم
ترامب: ضربنا أكثر من 7000 هدف داخل إيران والهجمات مستمرة بكامل قوتها
العالم

ترامب: ضربنا أكثر من 7000 هدف داخل...

العالم
فيصل بن فرحان: إذا اعتقدت إيران أن دول الخليج غير قادرة على الرد فحساباتها خاطئة
أخبار رئيسية

فيصل بن فرحان: إذا اعتقدت إيران أن...

أخبار رئيسية
أنباء عن انشقاق دبلوماسيين إيرانيين وطلبات لجوء سياسي
العالم

أنباء عن انشقاق دبلوماسيين إيرانيين وطلبات لجوء...

العالم
ترامب: ندرس إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران تدريجيًا
العالم

ترامب: ندرس إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران...

العالم
ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين بشأن مضيق هرمز
العالم

ترامب: سيكون من الجيد أن تتدخل الصين...

العالم