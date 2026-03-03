Icon

السعودية

تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٢:٥٦ صباحاً
تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء في مدارس مدينة الدمام ومحافظات ‫المنطقة (الخبر، القطيف، البيضاء، الجبيل، رأس تنورة، بقيق، النعيرية، قرية العليا، العديد)، وتحويل العملية التعليمية إلى التعليم عن بُعد عبر منصة “مدرستي”، وذلك بناءً على التقارير الواردة من ‫المركز الوطني للأرصاد واستمرار الحالة المطرية.

وأكد تعليم الشرقية أن الدراسة مستمرة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم عبر منصة “مدرستي”، حرصًا على سلامتهم واتباعًا لتوصيات المركز الوطني للأرصاد والجهات المختصة.

