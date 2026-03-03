وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعليق الدراسة الحضورية بمدارس تعليم الشرقية اليوم الأربعاء مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء في مدارس مدينة الدمام ومحافظات المنطقة (الخبر، القطيف، البيضاء، الجبيل، رأس تنورة، بقيق، النعيرية، قرية العليا، العديد)، وتحويل العملية التعليمية إلى التعليم عن بُعد عبر منصة “مدرستي”، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد واستمرار الحالة المطرية.
وأكد تعليم الشرقية أن الدراسة مستمرة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم عبر منصة “مدرستي”، حرصًا على سلامتهم واتباعًا لتوصيات المركز الوطني للأرصاد والجهات المختصة.