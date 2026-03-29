تعليم الباحة تطلق فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع.. اليوم

أطلقت الإدارة التعليمة بمنطقة الباحة، اليوم الأحد، فعاليات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع، الذي يستهدف طلاب وطالبات المنطقة؛ بهدف نشر ثقافة الموهبة في المجتمع، وتعزيز الوعي بأدبيات علم الموهبة، ودعم ورعاية الموهوبين والموهوبات.

وتتضمن الفعاليات حزمة من البرامج والأنشطة النوعية التي تُنفذ داخل المدارس، وتشمل لقاءات علمية، وورش عمل، ومحاضرات، إلى جانب برامج إثرائية، ومسابقات علمية، وعروض مرئية تُسهم في تنمية القدرات الإبداعية لدى الطلبة.

وأوضحت «تعليم الباحة» أن هذه الفعاليات تُجسد اهتمام وزارة التعليم برعاية الموهبة والإبداع، وتهيئة البيئة التعليمية الداعمة لاكتشاف القدرات وتنميتها، بما يُسهم في بناء جيل مبدع قادر على الابتكار والمنافسة، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف جميع فئات المجتمع التعليمي، ويُعزز الشراكة بين المدرسة والأسرة في دعم الموهوبين.

كما أكدت أن الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع يُعد منصة مهمة لتسليط الضوء على تجارب الطلبة الموهوبين، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم، وإبراز منجزاتهم، بما يسهم في تحقيق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع التعليمي.