تقاطع مساري محطتي الفضاء الدولية والصينية في سماء الشمالية

الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢٧ صباحاً
تقاطع مساري محطتي الفضاء الدولية والصينية في سماء الشمالية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

رُصد مساء اليوم، في سماء منطقة الحدود الشمالية تقاطعٌ لافتٌ لمساري محطتي الفضاء الدولية (ISS) ومحطة الفضاء الصينية (تيانقونغ) (القصر السماوي)، وذلك عند الساعة 19:55، في مشهدٍ بديع.

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء عدنان خليفة، أن محطة الفضاء الدولية ظهرت قادمةً من جهة الشمال الغربي، في حين برزت محطة الفضاء الصينية قادمةً من اتجاه الجنوب الشرقي، حيث بدا التقاطع بين مساريهما واضحًا في السماء خلال فترة الرصد.

قد يهمّك أيضاً
نبات حميرا في الشمالية.. حضور موسمي ضمن تنوع الغطاء النباتي

نبات حميرا في الشمالية.. حضور موسمي ضمن تنوع الغطاء النباتي

أمطار ورياح شديدة على الشمالية حتى مساء السبت

أمطار ورياح شديدة على الشمالية حتى مساء السبت

وبيّن أن مثل هذه الظواهر تُعد من المشاهد النادرة نسبيًا، نظرًا لاختلاف مدارات وسرعات المحطتين، مما يجعل رصدهما في توقيتٍ متقارب فرصةً مميزة للمتابعين، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تعكس دقة الحسابات الفلكية وتطور تقنيات تتبع الأجسام المدارية.

وأشار إلى أن رصد المحطات الفضائية بالعين المجردة ممكن في أوقات محددة، خاصة عند عبورها في السماء بعد غروب الشمس، حيث تظهر كنقاط مضيئة متحركة بسرعة ثابتة دون وميض، داعيًا المهتمين إلى متابعة مثل هذه الظواهر التي تثري المعرفة الفلكية وتعزز الاهتمام بالعلوم.

