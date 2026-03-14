تقلبات جوية في تبوك والهلال الأحمر يعلن الجاهزية الكاملة

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك جاهزيته الميدانية؛ استعدادًا للحالة الجوية المتوقعة على المنطقة، بالتزامن مع التقارير الصادرة من الجهات المختصة.

وأكد الفرع جاهزية مركز القيادة والتحكم، إلى جانب الفرق الإسعافية وفرق الاستجابة السريعة والنوعية، مع دعمها بفرق إضافية ومتطوعين وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، لضمان تقديم الخدمات الإسعافية على مدار الساعة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الجهات المختصة وأخذ الحيطة والحذر، خاصة عند هطول الأمطار، والابتعاد عن مجاري السيول وتجمعات المياه، وإفساح الطريق للمركبات الإسعافية، وطلب الخدمة عند الحاجة عبر الرقم (997) أو من خلال تطبيق “أسعفني” أو خدمة نداء الاستغاثة في تطبيق “توكلنا”.