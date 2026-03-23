تنبيه مهم من الحج والعمرة لضيوف الرحمن بشأن إجراءات السفر

دعت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن إلى الالتزام بالإجراءات الضرورية قبل مغادرتهم، لضمان رحلة سلسة ومنظمة.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة إكس، أهمية متابعة التحديثات الصادرة بشأن الرحلات من خلال المطار أو شركة الطيران، مع ضرورة الحضور مبكرًا للتأكد من مواعيد الوصول والإقلاع.

كما شددت على أنه في حال كانت الرحلة ضمن باقات العمرة، ينبغي التواصل مع شركة العمرة المختصة للاطلاع على تفاصيل المغادرة وأي مستجدات تتعلق بها.