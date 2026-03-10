تهيئة الجوامع الكبرى لاستقبال المعتكفين خلال العشر الأواخر في المدينة المنورة

هيّأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بفرعها في المدينة المنورة عددًا من الجوامع الكبرى لاستقبال المعتكفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان, ضمن جهودها المتواصلة للعناية ببيوت الله وتهيئتها للمصلين بما يوفر أجواءً إيمانية تساعد على أداء العبادة بطمأنينة وخشوع.

وشملت أعمال التهيئة جامع سيد الشهداء، وجامع القبلتين, وجامع الخندق؛ حيث كُثفت برامج النظافة والصيانة داخل الجوامع وساحاتها ومرافقها الخدمية، مع التأكد من جاهزية أنظمة التكييف والإنارة ومكبرات الصوت وتوفير المياه والعناية بدورات المياه ومرافق الوضوء لضمان راحة المعتكفين طوال مدة اعتكافهم.

وعمل الفرع على تنظيم مواقع الاعتكاف داخل هذه الجوامع الكبرى بما يضمن انسيابية الحركة والمحافظة على الهدوء والسكينة داخل بيوت الله مع الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المنظمة للاعتكاف بما يعزز الأجواء الإيمانية التي ينشدها المعتكفون خلال هذه الأيام المباركة.

وتأتي هذه الجهود في إطار رسالة الوزارة بالعناية ببيوت الله وخدمة روادها وتهيئة الجوامع الكبرى لاستقبال المصلين والمعتكفين خلال شهر رمضان بما يعكس حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تقديم أفضل الخدمات لبيوت الله.