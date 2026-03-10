تهيئة الجوامع الكبرى لاستقبال المعتكفين خلال العشر الأواخر في المدينة المنورة قطار الحرمين يرفع عدد الرحلات اليومية في العشر الأواخر إلى أكثر من 140 رحلة البحرين تعترض وتدمر 105 صواريخ و176 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني روحانية وتنظيم.. انسيابية حركة الطائفين حول الكعبة المشرفة 21 رمضان حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة مارس وصول 4 شاحنات إغاثية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى تعز رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة مساء فلكية جدة: قمر رمضان في تربيعه الأخير الليلة وظائف شاغرة بشركة مطارات الدمام أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لإنشاء منتجع بحي العاقول
هيّأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلةً بفرعها في المدينة المنورة عددًا من الجوامع الكبرى لاستقبال المعتكفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان, ضمن جهودها المتواصلة للعناية ببيوت الله وتهيئتها للمصلين بما يوفر أجواءً إيمانية تساعد على أداء العبادة بطمأنينة وخشوع.
وشملت أعمال التهيئة جامع سيد الشهداء، وجامع القبلتين, وجامع الخندق؛ حيث كُثفت برامج النظافة والصيانة داخل الجوامع وساحاتها ومرافقها الخدمية، مع التأكد من جاهزية أنظمة التكييف والإنارة ومكبرات الصوت وتوفير المياه والعناية بدورات المياه ومرافق الوضوء لضمان راحة المعتكفين طوال مدة اعتكافهم.
وعمل الفرع على تنظيم مواقع الاعتكاف داخل هذه الجوامع الكبرى بما يضمن انسيابية الحركة والمحافظة على الهدوء والسكينة داخل بيوت الله مع الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المنظمة للاعتكاف بما يعزز الأجواء الإيمانية التي ينشدها المعتكفون خلال هذه الأيام المباركة.
وتأتي هذه الجهود في إطار رسالة الوزارة بالعناية ببيوت الله وخدمة روادها وتهيئة الجوامع الكبرى لاستقبال المصلين والمعتكفين خلال شهر رمضان بما يعكس حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على تقديم أفضل الخدمات لبيوت الله.