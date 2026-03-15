توقعات أمريكية بحسم الحرب مع إيران خلال 6 أسابيع

الإثنين ١٦ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

رجّح مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض إمكانية حسم المواجهة العسكرية الحالية مع إيران في غضون ستة أسابيع، مستبعداً بذلك السيناريوهات التي تشير إلى امتداد الحرب لعدة أشهر. وفيما يخص التداعيات المالية، طمأن المسؤول الأمريكي بأن الاقتصاد الوطني لن يتأثر بالتحركات الإيرانية، كاشفاً أن إجمالي الإنفاق الأمريكي على العمليات العسكرية في هذا الصراع بلغ نحو 12 مليار دولار حتى الآن.

استعدادات لعملية برية وتعبئة شاملة

على الصعيد الميداني والمخططات العسكرية، كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن تحضيرات أمريكية لتنفيذ عملية برية داخل الأراضي الإيرانية. وتتضمن الخطة المطروحة نشر نحو 2000 جندي من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) في المنطقة. وتتزامن هذه التحركات مع ترتيبات جارية لإعلان تعبئة عسكرية قصوى قد تشمل استدعاء ما يصل إلى 450 ألف جندي من قوات الاحتياط، وسط مطالبات بضرورة إجراء إعادة تقييم شامل لمسار العمليات العسكرية ضد طهران.

وفي سياق متصل، نقلت القناة 13 الإسرائيلية تقديرات عسكرية تتقاطع مع الرؤية الأمريكية حول المدى الزمني للحرب؛ حيث أشارت التوقعات إلى أن العمليات ضد إيران ستستغرق أسابيع معدودة، في حين يُرجح أن يمتد الصراع العسكري على الجبهة اللبنانية لفترة أطول قد تستغرق عدة أشهر.

