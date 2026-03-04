Icon

السعودية

توقعات طقس اليوم: أمطار رعدية على عدة مناطق

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٨ صباحاً
توقعات طقس اليوم: أمطار رعدية على عدة مناطق
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى-، هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، جازان وعسير مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير، إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية تتحول بعد الظهيرة شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط.

وفي الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

