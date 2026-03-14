Icon

جاسم البديوي: إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء Icon “الرياضات الإلكترونية” وجهة لشباب تبوك في شهر رمضان  Icon #يهمك_تعرف | برنامج ريف: 4 خطوات للتقديم على الدعم Icon قوة دفاع البحرين: اعتراض 3 صواريخ و10 مسيّرات إيرانية Icon الإمارات: دفاعاتنا الجوية تعاملت اليوم مع 9 صواريخ باليستية و33 مسيّرة إيرانية Icon ارتفاع أسعار النفط عند التسوية متجاوزًا 103 دولارات للبرميل Icon هطور أمطار الخير على طريف Icon مستشار لترامب: علينا إعلان النصر والانسحاب من حرب إيران Icon هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد وتصاعد الدخان بداخلها Icon أمانة المدينة المنورة تعتمد مشروعين استثماريين بالقطاعين التجاري والسياحي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
جاسم البديوي: إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء

السبت ١٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ٤:٣٤ مساءً
المواطن - فريق التحرير

ندد جاسم محمد عبدالله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالعدوان الإيراني الغاشم على الدولي الخليجية.

وقال البديوي في تصريحات لـ”العريبة”: ” إن إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء بعدوانها الغاشم على الدول الخليجية”.

عدوان إيراني غاشم

وقبل قليل، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم السبت مع 9 صواريخ باليستية و33 مسيّرة إيرانية.

في سياق متصل، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغادر بطائرة مسيرة، الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، وللمرة الثانية خلال أسبوع، والذي أسفر عن إصابة عنصرين من عناصر الأمن وأحدث أضرارا في مبنى القنصلية.

وشددت وزارة الخارجية، في البيان على “أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، بما يشكل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين”.

كما طالبت دولة الإمارات “من حكومة جمهورية العراق الشقيق وحكومة كردستان العراق بالتحقيق في ملابسات هذا الهجوم لتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المتسببين”.

وشددت الوزارة على “رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الهجمات الغادرة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقا للقوانين والأعراف الدولية”.

كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي، تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ و10 مسيّرات إيرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي، تمكنت من اعتراض وتدمير 124 صاروخا و203 طائرات مسيرة، منذ بدء الاعتداء الإيراني على البحرين.

وأوضحت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

