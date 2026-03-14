جاسم البديوي: إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء

ندد جاسم محمد عبدالله البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالعدوان الإيراني الغاشم على الدولي الخليجية.

وقال البديوي في تصريحات لـ”العريبة”: ” إن إيران تجاوزت كل الخطوط الحمراء بعدوانها الغاشم على الدول الخليجية”.

عدوان إيراني غاشم

وقبل قليل، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الدفاعات الجوية تعاملت اليوم السبت مع 9 صواريخ باليستية و33 مسيّرة إيرانية.

في سياق متصل، أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغادر بطائرة مسيرة، الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، وللمرة الثانية خلال أسبوع، والذي أسفر عن إصابة عنصرين من عناصر الأمن وأحدث أضرارا في مبنى القنصلية.

وشددت وزارة الخارجية، في البيان على “أن استهداف البعثات والمقار الدبلوماسية يعد انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها، بما يشكل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا للأمن والاستقرار الإقليميين”.

كما طالبت دولة الإمارات “من حكومة جمهورية العراق الشقيق وحكومة كردستان العراق بالتحقيق في ملابسات هذا الهجوم لتحديد الجهات المسؤولة عنه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المتسببين”.

وشددت الوزارة على “رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الهجمات الغادرة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقا للقوانين والأعراف الدولية”.

كما أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي، تمكنت من اعتراض وتدمير 3 صواريخ و10 مسيّرات إيرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي، تمكنت من اعتراض وتدمير 124 صاروخا و203 طائرات مسيرة، منذ بدء الاعتداء الإيراني على البحرين.

وأوضحت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.