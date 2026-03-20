جاهزية شبكة الطرق لخدمة المستخدمين خلال إجازة عيد الفطر

أكملت الهيئة العامة للطرق استعداداتها وخططها التشغيلية، ورفعت جاهزية كوادرها الفنية والمتخصصة، لخدمة مستخدمي الطرق خلال إجازة عيد الفطر.

وتهدف هذه الجهود إلى ضمان وصول آمن وانسيابي، مع تعزيز تجربة المستخدمين والإسهام في تحقيق أهداف برنامج قطاع الطرق.

وأوضحت “هيئة الطرق” أنها بدأت الاستعدادات مبكرًا من خلال مسح شامل لشبكة الطرق في جميع مناطق المملكة، التي يبلغ إجمالي طولها أكثر من 73 ألف كم، مع التأكد من تطبيق جميع معايير السلامة والجودة عليها، كما أكدت تواجد فريق عمل يضم 300 مهندس ومراقب متخصص في الطرق والجودة.

وحثت الهيئة مستخدمي الطرق على الالتزام التام بإرشادات السلامة قبل السفر بين مدن المملكة، مؤكدة أن ذلك يسهم في رفع مستوى السلامة والجاهزية على الشبكة.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تدعم أهداف برنامج قطاع الطرق المتمثلة في الوصول إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق، وخفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، كما تهدف إلى تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (iRAP)، والحفاظ على مستوى خدمات متقدمة لاستيعاب الطاقة.