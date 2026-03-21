الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

ارتفاع المناعة وتحسن الوظائف الحيوية

جديد حالة هاني شاكر الصحية

الأحد ٢٢ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٠٥ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

يتلقى المطرب المصري هاني شاكر العلاج داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى “فوش” بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد أن تم نقله إلى هناك منذ عدة أيام لاستكمال علاجه، جراء الأزمة الصحية الخطيرة التي تعرض لها مؤخراً.

وكشف مصدر مقرب من أسرة هاني شاكر تطورات حالته الصحية، حيث أكد أن الساعات الماضية شهدت تحسناً ملحوظاً في حالته بشكل عام، كما بدأ جسده يستجيب للعلاج بنسبة جيدة للغاية.

قد يهمّك أيضاً
نجيب ساويرس يعتذر لجمهور هاني شاكر

نجيب ساويرس يعتذر لجمهور هاني شاكر

تفاصيل استقالة هاني شاكر من منصبه كنقيب للموسيقيين

تفاصيل استقالة هاني شاكر من منصبه كنقيب للموسيقيين

وأضاف المصدر أن الطبيب المعالج لهاني شاكر، ألكسندر رو، أكد لزوجة الفنان ونجله أن الأمور مطمئنة للغاية، خاصة مع ارتفاع مستوى المناعة، وتحسن الوظائف الحيوية للجسد، حيث إن كافة أعضاء الجسد تعمل بكفاءة جيدة.

وتابع المصدر أن هاني شاكر مستمر في تلقي العلاج حتى نهاية الأسبوع المقبل، ولن يتم اتخاذ أي قرار بشأن خروجه من المستشفى إلا بعد استقرار وضعه الصح بشكل كامل.

وعن عودته إلى مصر، قال المصدر إن هذا الأمر متروك إلى الفريق الطبي المعالج له، والذي لم يتطرق لهذا القرار بعد، خاصةً أن برنامج العلاج الذي يخضع له الفنان لم يكتمل بعد.

وكان الفنان هاني شاكر قد خضع لسلسلة من الإجراءات الطبية الدقيقة فور وصوله للمستشفى، شملت فحوصات بالأشعة وتحاليل دقيقة لتحديد البروتوكول الطبي الذي سيتبعه خلال فترة العلاج، كما قرر الطبيب المعالج إيداعه غرفة الرعاية المركزة كتدبير احترازي، لضمان عدم تعرضه لأية عدوى في ظل تراجع مستوى مناعته.

