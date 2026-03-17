جموع المصلين يشهدون ختم القرآن الكريم في المسجد النبوي ليلة 29 رمضان

شهد المسجد النبوي اليوم ختم القرآن الكريم في صلاة التراويح ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان، وسط أجواء إيمانية يسودها الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان.

وامتلأت أروقة المسجد النبوي الشريف وساحاته وسطحه والتوسعات بالمصلين والزائرين منذ وقت مبكر، فيما امتدت الصفوف إلى الطرق والمناطق المجاورة للمسجد النبوي، من قاصدين قدموا من داخل المملكة وخارجها؛ حرصًا على شهود ليلة ختم القرآن الكريم.

وأمّ المصلين إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير، الذي دعا للمسلمين في هذه الليلة المباركة بالمغفرة والعتق من النار، وأن يحفظ الله المملكة وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يديم عليهم الأمن والاستقرار، وأن يحفظ ولاة الأمر ويوفقهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين.

وهيأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، منظومة متكاملة من الخدمات لاستقبال المصلين والزائرين، بما يضمن سلامتهم وراحتهم، ويعينهم على أداء عباداتهم في أجواء يسودها التنظيم والطمأنينة، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في العناية بالمسجد النبوي وقاصديه.

وعملت الهيئة على تنظيم حركة دخول وخروج المصلين والزائرين من وإلى المسجد النبوي بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتهيئة وتجهيز جميع المصليات والممرات الرئيسية والفرعية والتأكد من خلوها مما يعيق حركة المصلين

وشملت الجهود كذلك تعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته خمس مرات يوميًا، وتبخيره أربع مرات يوميًا، وفرشه بنحو 25 ألف سجادة؛ بما يسهم في تهيئة أجواء مهيأة للمصلين والزائرين لأداء عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.