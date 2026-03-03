جهاز أمن الدولة القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني

مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: السعودية ستتّخذ الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها تعليق الدراسة الحضورية بجامعة الملك خالد وظائف شاغرة في شركة معادن حرس الحدود ينفّذ مبادرة تفطير الصائمين عبر منفذ الحديثة ارتفاع الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن التضخم وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة ياسرف مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي عريق يخدم الباحثين وطلبة العلم وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في شركة جسارة للمشاريع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4.7%
أعلن جهاز أمن الدولة القطري، مساء الثلاثاء، أنه تم القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني.
وجاء في بيان لجهاز أمن الدولة في قطر: “أنه في إطار الجهود المستمرة لحماية أمن الدولة وصون استقرارها، تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني في دولة قطر”.
وقد أسفرت عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة عن القبض على عشرة متهمين؛ 7 منهم كلفوا بمهام تجسسية لجمع المعلومات حول المنشآت الحيوية والعسكرية في الدولة، و3 آخرين كلفوا بالقيام بأعمال تخريبية وتلقوا تدريباً على استخدام الطائرات المسيرة، كما عثر بحوزتهم على مواقع وإحداثيات لمنشآت ومرافق حساسة ووسائل اتصال وأجهزة تقنية.
وأقر المتهمون خلال التحقيقات بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وتكليفهم بمهام تجسسية وأعمال تخريبية.
ويهيب جهاز أمن الدولة بالمواطنين والمقيمين بضرورة اليقظة والحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة لدى الجهات المختصة.
كذلك أهابت وزارة الداخلية القطرية ضرورة التقيد بالمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية وتجنب تداول أو نشر الشائعات.
