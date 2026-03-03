Icon

جهاز أمن الدولة القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٤ صباحاً
جهاز أمن الدولة القطري يعلن القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني
المواطن - فريق التحرير

أعلن جهاز أمن الدولة القطري، مساء الثلاثاء، أنه تم القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري الإيراني.

وجاء في بيان لجهاز أمن الدولة في قطر: “أنه في إطار الجهود المستمرة لحماية أمن الدولة وصون استقرارها، تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على خليتين تعملان لصالح الحرس الثوري الإيراني في دولة قطر”.

القبض على خليتين تتبعان للحرس الثوري

وقد أسفرت عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة عن القبض على عشرة متهمين؛ 7 منهم كلفوا بمهام تجسسية لجمع المعلومات حول المنشآت الحيوية والعسكرية في الدولة، و3 آخرين كلفوا بالقيام بأعمال تخريبية وتلقوا تدريباً على استخدام الطائرات المسيرة، كما عثر بحوزتهم على مواقع وإحداثيات لمنشآت ومرافق حساسة ووسائل اتصال وأجهزة تقنية.

تجنب تداول الشائعات

وأقر المتهمون خلال التحقيقات بارتباطهم بالحرس الثوري الإيراني وتكليفهم بمهام تجسسية وأعمال تخريبية.

ويهيب جهاز أمن الدولة بالمواطنين والمقيمين بضرورة اليقظة والحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة لدى الجهات المختصة.

كذلك أهابت وزارة الداخلية القطرية ضرورة التقيد بالمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية وتجنب تداول أو نشر الشائعات.

