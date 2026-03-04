جولة جوية لطيران الأمن في سماء المسجد الحرام

وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، جولة جوية نفذها طيران الأمن برئاسة أمن الدولة في سماء المسجد الحرام.

أمن وأمان وسكينة وخشوع

ويؤدي المصلون والزوار والمعتمرون الصلاة والمناسك والقيام والتراويح، في رحاب المسجد الحرام في شهر رمضان، حيث شرف الزمان والمكان، في أمن واطمئنان وسكينة وخشوع.