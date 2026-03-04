Icon

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس Icon البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران Icon انقطاع كامل للكهرباء في العراق Icon وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى Icon وظائف شاغرة لدى شركة الدواء Icon ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة Icon ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال Icon في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة Icon اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج Icon ‏المتحدث الرسمي لـ ⁧‫#وزارة_الدفاع‬⁩: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج. Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

جولة جوية لطيران الأمن في سماء المسجد الحرام

الأربعاء ٤ مارس ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٤ مساءً
جولة جوية لطيران الأمن في سماء المسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، جولة جوية نفذها طيران الأمن برئاسة أمن الدولة في سماء المسجد الحرام.

أمن وأمان وسكينة وخشوع

ويؤدي المصلون والزوار والمعتمرون الصلاة والمناسك والقيام والتراويح، في رحاب المسجد الحرام في شهر رمضان، حيث شرف الزمان والمكان، في أمن واطمئنان وسكينة وخشوع.

قد يهمّك أيضاً
خطيب المسجد الحرام: شهر رمضان مصدر إلهام وبرنامج شمولي للأفراد الطموحين

خطيب المسجد الحرام: شهر رمضان مصدر إلهام وبرنامج شمولي للأفراد الطموحين

صلاة التراويح بالمسجد الحرام بصوت الشيخ بدر التركي ليلة 10 رمضان

صلاة التراويح بالمسجد الحرام بصوت الشيخ بدر التركي ليلة 10 رمضان

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صلاة التراويح بالمسجد الحرام بصوت الشيخ بدر التركي ليلة 10 رمضان
السعودية

صلاة التراويح بالمسجد الحرام بصوت الشيخ بدر...

السعودية
خطيب المسجد الحرام: شهر رمضان مصدر إلهام وبرنامج شمولي للأفراد الطموحين
أخبار رئيسية

خطيب المسجد الحرام: شهر رمضان مصدر إلهام...

أخبار رئيسية