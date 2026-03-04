جولة جوية لطيران الأمن في سماء المسجد الحرام

تعليق الدراسة الحضورية في مدارس تعليم عسير اليوم الخميس البيت الأبيض: قتلنا 49 قياديًا رفيع المستوى في إيران انقطاع كامل للكهرباء في العراق وظائف شاغرة في شركة حلول الأولى وظائف شاغرة لدى شركة الدواء ولي العهد يبحث هاتفيًا مع رئيس تشاد التصعيد العسكري في المنطقة ولي العهد يستعرض تطورات الأوضاع في المنطقة مع رئيس السنغال في اتصالٍ بولي العهد.. رئيس كازاخستان يؤكد تضامن بلاده مع المملكة إثر الاعتداءات الإيرانية الآثمة اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج المتحدث الرسمي لـ #وزارة_الدفاع: اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ من نوع كروز خارج مدينة الخرج.
وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، جولة جوية نفذها طيران الأمن برئاسة أمن الدولة في سماء المسجد الحرام.
ويؤدي المصلون والزوار والمعتمرون الصلاة والمناسك والقيام والتراويح، في رحاب المسجد الحرام في شهر رمضان، حيث شرف الزمان والمكان، في أمن واطمئنان وسكينة وخشوع.
جولة جوية لطيران الأمن برئاسة أمن الدولة في سماء المسجد الحرام
